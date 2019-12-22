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لجنة إعادة إعمار غزة

22 كانون أول / ديسمبر 2019 07:34

اللجنة القطرية
اللجنة القطرية

هي لجنة منبثقة عن وزارة الخارجية القطرية، تأسست في شهر أكتوبر من عام 2012، تقوم بإدارة وتنفيذ منحة دولة قطر الكريمة المقدمة من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة والتي تبلغ قيمتها 407 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى منح قطرية أخرى، وتسعى اللجنة لأن صبح نموذجا يُحتذى به في إدارة برامج الإعمار.

 ونفذت اللجنة من خلال منحة سمو الأمير الوالد عشرات المشاريع في مجالات الإسكان والأبنية والطرق والبنية التحتية والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتمدين في ذلك على الجودة والمصداقية والقيم الأصيلة.

 وحرصت اللجنة على السمو بكافة مشاريعها لتكون صديقة للبيئة وذلك عن طريق تطبيق معايير الصداقة للبيئة، بهدف حماية البيئة الفلسطينية والمواطن الفلسطيني.

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