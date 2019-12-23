غالبا ما يشعر الأشخاص بالخوف والرهبة عند الاصابة بالحصبة في عمر كبير، بسبب الأعراض الخطيرة المصاحبة لها، والتي من الممكن ان تؤدي الى الوفاة، فما هي تلك الأعراض؟

تعتبر الحصبة أحد أشد الأمراض عدوى في جميع أنحاء العالم، حيث يصاب الأشخاص بفيروس الحصبة بعد دخوله الى الجسم عن طريق الجهاز التنفسي.

تعرف الحصبة على أنها عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفس، ويعيش فيروس الحصبة على الأسطح لعدة ساعات، لذلك يمكن لأي شخص على مقربة أن يصاب.

وعندما يعطس الشخص المصاب أو يسعل أو يتحدث، فيمكن أن يسبب ذلك انتقال العدوى لشخص اخر.

أعراض الحصبة عند الكبار

تعتبر أعراض الاصابة بالحصبة عند الكبار أشد خطورة من تلك التي تصيب صغار السن والتي يمكن ان تؤدي الى الوفاة في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ومنها:

ضعف عام

رشح

عيون حمراء وحساسية الضوء

الام في العضلات

بقع حمراء داخل الفم

ارتفاع في درجات الحرارة.

التهاب الحلق

كحة غير مصحوبة ببلغم في الغالب.

وبعد مرور يومين من تلك الأعراض تتطور بظهور طفح جلدي أحمر خلف الأذن والوجه، ثم تنتشر لتظهرعلى الصدر والظهر وتمتد لاحقا لتشمل الذراعين.