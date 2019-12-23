الطقس: أجواء صافية اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غداً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة إن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، صافياً الى غائم جزئي ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي، وتبدأ الأمطار ليلاً خاصة في المناطق الشمالية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر مائجاً.

وأضافت أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل، غائماً وباردا إلى شديد البرودة وعاصفاً وماطراً على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً خاصة خلال ساعات المساء والليل، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .

أما الخميس، فيكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً خاصة خلال ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم /ساعة، وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.