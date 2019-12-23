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أخبار » الأسرة و المجتمع

السكر والخبز الأبيض وراء إصابة النساء بالأرق

23 كانون أول / ديسمبر 2019 08:36

السكر-1
السكر-1

استهلاك الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات الغازية المحلاة لها انعكاسات سلبية على صحة النساء بحسب دراسة أمريكية حديثة ربطت بين تناولها والمعاناة من الأرق.

تشير دراسة أمريكية حديثة إلى أن النساء الأكبر سنا اللاتي يتناولن الكثير من الحلويات والحبوب المصنعة ربما يعانين من الأرق أكثر من نظرائهن اللاتي لا يستهلكن الكثير من هذه الأطعمة. وفحص الباحثون البيانات الخاصة بما يتم تناوله يوميا لأكثر من 50 ألف امرأة في منتصف الستينات ممن انقطع لديهن الطمث، إذ يرتبط هذا الأمر أيضا بمشاكل النوم والأرق.

وركز الباحثون على "مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة" وهو مقياس لعدد الأطعمة التي يستهلكها الشخص والتي يمكن أن تسهم في زيادة مستويات السكر في الدم.

وكانت النساء ذوات أعلى درجات على المؤشر، والذي يعني استهلاكهن المزيد من الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والحلويات والمشروبات الغازية المحلاة، أكثر عُرضة بنسبة 11 في المائة للمعاناة من الأرق في بداية فترة الدراسة، مقارنة بالنساء في أدنى درجات المؤشر.

عندما يرحل النوم
ويقول الأستاذ بكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا الأمريكية والمشرف على الدراسة، جيمس غانغفيش، أن النتائج تؤكد على أهمية النظام الغذائي بالنسبة لمن يعانون من الأرق، وقال: "تجنب الأرق هو سبب وجيه آخرلتجنب الحلويات إلى جانب التحكم في الوزن".

وتابع غانغفيش: "عندما ترتفع نسبة السكر في الدم بسرعة يرد جسمك على هذا بإفراز الأنسولين، ويمكن أن يؤدي ذلك لانخفاض نسبة السكر في الدم وبالتالي إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول والتي يمكن أن تؤثر بدورها على النوم".

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