وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لمتصفح Edge على iOS.. اعرف مميزاته وكالة الرأي الفلسطينية الأسير زهران يخضع للتحقيق رغم إضرابه لليوم 92 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية السكر والخبز الأبيض وراء إصابة النساء بالأرق وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غداً وكالة الرأي الفلسطينية فضيحة جديدة لـ فيسبوك؟ تقرير عن سرقة معلومات ملايين المستخدمين وكالة الرأي الفلسطينية لا تحرم طفلك من الهواء الطلق حتى في الشتاء! وكالة الرأي الفلسطينية أعراض الحصبة عند الكبار وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال ثلاثة شبان بزعم محاولتهم تهريب أسلحة من الأردن وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دعم المنتج الوطني من الاستراتيجيات الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية السفير محمد العمادي
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لمتصفح Edge على iOS.. اعرف مميزاته

23 كانون أول / ديسمبر 2019 08:43

مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لمتصفح Edge على iOS.. اعرف مميزاته
مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لمتصفح Edge على iOS.. اعرف مميزاته

طرحت شركة مايكروسوفت مؤخرا تحديث جديد لمتصفحها "إيدج" لمستخدمي البرنامج التجريبي من نظام التشغيل iOS Insiders، حيث يوفر التحديث الذي يحمل رقم الإصدار v44.11.3 العديد من المميزات الجديدة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فإن التطبيق الجديد يوفر تجربة القائمة المعاد تصميمها والتي كانت متاحة لمستخدمي Edge على أندرويد خلال الشهر الماضى، وباستخدام هذا التصميم الجديد للقائمة، يمكن للمستخدمين تخصيصه وفقًا لاحتياجاتهم عن طريق إعادة ترتيب الرموز.

ويتيح هذا التحديث أيضًا مزامنة قائمة المفضلات على الأجهزة المحمولة مع قنوات Microsoft Edge Insider على جهاز الكمبيوتر، وذلك من خلال الانتقال إلى > الإعدادات> الحسابات، اضغط فوق حساب Microsoft الخاص بك واختر مزامنة، ثم اختر قنوات Microsoft Edge Insider، كما يمكنك أيضًا مزامنة البيانات مع Microsoft Edge القديم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟