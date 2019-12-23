مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لمتصفح Edge على iOS.. اعرف مميزاته

طرحت شركة مايكروسوفت مؤخرا تحديث جديد لمتصفحها "إيدج" لمستخدمي البرنامج التجريبي من نظام التشغيل iOS Insiders، حيث يوفر التحديث الذي يحمل رقم الإصدار v44.11.3 العديد من المميزات الجديدة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فإن التطبيق الجديد يوفر تجربة القائمة المعاد تصميمها والتي كانت متاحة لمستخدمي Edge على أندرويد خلال الشهر الماضى، وباستخدام هذا التصميم الجديد للقائمة، يمكن للمستخدمين تخصيصه وفقًا لاحتياجاتهم عن طريق إعادة ترتيب الرموز.

ويتيح هذا التحديث أيضًا مزامنة قائمة المفضلات على الأجهزة المحمولة مع قنوات Microsoft Edge Insider على جهاز الكمبيوتر، وذلك من خلال الانتقال إلى > الإعدادات> الحسابات، اضغط فوق حساب Microsoft الخاص بك واختر مزامنة، ثم اختر قنوات Microsoft Edge Insider، كما يمكنك أيضًا مزامنة البيانات مع Microsoft Edge القديم.