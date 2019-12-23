صور طفلة عبقرية عمرها 10 سنوات تتفوق على أينشتاين بهذه الطريقة

معدل الذكاء تحول إلى مقياس مهم لتحديد مستقبل بعض الطلاب، وحققت طالبة إنجليزية في المدرسة الابتدائية معدل ذكاء مرتفع تفوقت به على أبرز العلماء حول العالم مثل ألبرت أينشتاين والراحل ستيفن هوكينج.



فريا مانغوترا Freya Mangotra البالغة من العمر 10 سنوات حققت معدل ذكاء وصل إلى 162 في اختبار Mensa IQ test وهو نفس معدل هوكينج وأفضل من معدل ذكاء أينشتاين الذي وصل معدل ذكائه إلى 160 نقطة فقط.[الطفل المعجزة.. بلجيكي عمره 9 سنوات يتخرج في الجامعة ويستعد للدكتوراه]



تعيش فريا في إحدى ضواحي جنوب برمنغهام، وشاركت في الامتحان بعد وصولها إلى السن المسموح به لتكون أصغر من شارك في اختبار مستوى الذكاء الذي تقدمه Mensa.





فريا حصلت على درجات عالية جداً في التفكير المنطقي حيث يقيس اختبار Cattell III B والاختبار يؤكد أن فريا عبقرية حيث تجاوزت علامتها مستوى الذكاء التقليدي.

الفتاة التي لم تنهي المرحلة الإبتدائية بعد حصلت على أعلى درجات يمكن الحصول عليها تحت سن 18 عاماً، الأمر الذي جعل والدها الطبيب النفسي كولديب كومار فخوراً بها.





في حين تؤكد والدة فريا أن الوقت لايزال مبكر جداً لمعرفة إذا كانت ابنتها عبقرية أما لا، فمن المؤكد أنها تفهم الأشياء بسرعة وتتمتع بدرجة تركيز عالية تساعدها في تحصيل قدر أكبر من العلوم.



فريا تحب القراءة كثيراً مثل والدها حتى أنهم يضغطون عليها لكي تنام عند الـ10 مساءاً وتتوقف عن القراءة ويمكنها الاستيقاظ مبكراً على الرغم من النوم في ساعات متأخرة أحياناً دون أي مشاكل.[طفل عمره 3 سنوات يصبح مليونيراً في غمضة عين.. والسبب!]



اهتمامات فريا لا تقتصر فقط على القراءة فهي حصلت على الحزام الأسود في التايكوندو كما أنها تلعب الشطرنج باستمرار بجانب السباحة والرقص على الطريقة الهندية.

تحلم فريا بأن تصبح طبيبة مثل والدها لكنها تشعر بالتردد أحياناً خاصاً وأنها تحب الكتابة لذلك فهي لم تحدد مسار حياتها بعد، إعلان معدل ذكاء فريا ساعدها في الحصول على منح دراسية في العديد من المدارس العليا الأمر الذي يساعد كثيراً على تقدمها الدراسي.