وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية حالة غامضة.. طفلة تتعرق دما! (صور) وكالة الرأي الفلسطينية غالبية المهاجرين الجُدد في "إسرائيل" ليسوا يهوداً وكالة الرأي الفلسطينية صور طفلة عبقرية عمرها 10 سنوات تتفوق على أينشتاين بهذه الطريقة وكالة الرأي الفلسطينية قصف إسرائيلي في محيط دمشق وكالة الرأي الفلسطينية سامسونج قد تطلق سماعات Galaxy Buds جديدة ببطارية مضاعفة قريباً وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لمتصفح Edge على iOS.. اعرف مميزاته وكالة الرأي الفلسطينية الأسير زهران يخضع للتحقيق رغم إضرابه لليوم 92 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية السكر والخبز الأبيض وراء إصابة النساء بالأرق وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غداً
أخبار » عجائب وطرائف

حالة غامضة.. طفلة تتعرق دما! (صور)

23 كانون أول / ديسمبر 2019 09:06

حالة غامضة.. طفلة تتعرق دما! (صور)
حالة غامضة.. طفلة تتعرق دما! (صور)

أصيب أهل فتاة صغيرة بالذعر عند رؤيتها بسبب حالة غريبة أصيبتها، تجعلها تبكي وتتعرق دما من كافة أنحاء جسمها.

وتُظهر مجموعة من الصور الطفلة تشونغساسا ديبارما، من تريبورا في شمال شرق الهند، وهي تبكي وتنزف سائلا أحمر من أذنيها وأنفها وتتعرق دما من ذراعيها وساقيها.

ويُعتقد أن ديبارما (8 سنوات) تعاني من حالة نادرة تُعرف باسم hematohidrosis (تعرق شقي أو عرق الدم)، والتي تصيب واحدا فقط من بين كل 10 ملايين شخص.

وبدأت أعراض المرض الغامض تظهر على الفتاة في أبريل من العام الماضي، ونقلت إلى المستشفى حيث حيرت حالتها الأطباء بسبب النوبات الغريبة من التعرق والبكاء دما، التي كانت تستمر لمدة 10 دقائق بنحو 5 مرات في اليوم.

وعقب إجراء فحوصات أولية، اشتبه الأطباء في أن تكون الحالة تسمما دمويا، وهو مرض نادر يجعل المريض ينزف الدم من جلده، لكنهم أشاروا إلى أن التشخيص الرسمي "مبكر جدا".

وأحيلت بعد ذلك إلى مستشفى متخصص في أغارتالا، حيث أجرى الأطباء بعض الفحوص الطبية الأولية، ثم أرسلوا الطفلة إلى منزلها مع وصف بعض الأدوية لها، لكن حالتها تحسنت لبضعة أيام فقط.

ولم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى بدأت المريضة في النزيف مجددا، وهذه المرة كانت الدماء تظهر من أنفها وشفتيها ولسانها وجبهتها ورأسها فضلا عن اليدين والساقين والعينين وأصابع القدمين والأذنين وأصابع اليدين والكفين.

ويترك النزيف الفتاة في حالة عدم راحة وألم في الصدر، وتطلبت حالتها إرسالها إلى مستشفى متخصص آخر، تابع لكلية الطب Christian Medical College في فيلور.

وأبقاها الأطباء تحت الملاحظة، حيث خضعت للعلاج لتظل حالتها تحت السيطرة لفترة من الوقت، ولا يزال المتخصصون الطبيون يعملون على تحديد حالتها وأسبابها بدقة.

0482e8642a9cc6853183b8ce0c406f2dd9797561-191219054417 157658867843097100 5d56cd85da6728293af5d0846d79352efa73bfe7-191219054417 157658891900806200 حالة غامضة.. طفلة تتعرق دما! (صور)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟