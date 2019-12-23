فاكهة غريبة تحول الأطعمة إلى اللون الازرق

منذ فترة طويلة يستخدم التوت الناضج لشجرة الجنيبا المسمى جينيبابو في جميع أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية لتصنيع العصائر والمشروبات.



لكن منذ بضع سنوات، أصبح توت الجينيابو غير الناضج مطلوباً على نحو واسع، بسبب قدرته على تحويل الأطعمة إلى اللون الأزرق.



وتم توثيق خصائص التوت غير الناضج منذ استعمار أمريكا الجنوبية، عندما أبلغ الأوروبيون عن استخدامه من قبل المجتمعات المحلية كصباغ مؤقت للوشم، ولكن لم يتم التعرف هذه القدرة العجيبة بتحول الأطعمة إلى اللون الازرق حتى 2014.





وفي ذلك الوقت نشر الأستاذ والبيولوجي فالديلي كينوب كتابه "نباتات غير تقليدية لتلوين لأغذية" في البرازيل، حيث شرح بالتفصيل عملية استخراج صبغة زرقاء صالحة للأكل من توت جينيبابو، بحسب موقع أوديتي سنترال.



إن الأصباغ الزرقاء الطبيعية نادرة جداً في صناعة المواد الغذائية، لذا فإن اكتشاف البروفيسور كينوب تسبب في ضجة تحولت في النهاية إلى جنون غذائي أزرق.





وفي حين أن العملية البيولوجية البرازيلية لاستخراج صبغة زرقاء صالحة للأكل من التوت غير الناضج، ربما تكون جذبت أشخاصاً مهتمين بخصائص تلوين الفاكهة، فقد كان مقال كتبه نايدي ريجو عام 2017 سبباً في انتشار هذا الاتجاه على نحو واسع.



وسرعان ما جذبت الأطعمة الزرقاء المصبوغة بصبغة جينيبابو انتباه الطهاة البرازيليين، الذين استخدموها لتطوير نسخ مذهلة بصرياً من الحلويات والأطعمة الشهيرة.