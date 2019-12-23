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اتحاد السباحة والرياضات المائية يختتم بطولة فلسطين للمياه المفتوحة

23 كانون أول / ديسمبر 2019 09:23

اتحاد السباحة والرياضات المائية يختتم بطولة فلسطين للمياه المفتوحة
اتحاد السباحة والرياضات المائية يختتم بطولة فلسطين للمياه المفتوحة

نظم اتحاد السباحة والرياضات المائية منافسات بطولة فلسطين للمياه المفتوحة، في ميناء غزة لمسافة 5 كم بمشاركة 70 سباحا من الناشئين والرجال.

وجرى تكريم السباحين بمقر النادي البحري، بحضور د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة، ومحمود شمعة نائب رئيس الاتحاد، ورؤساء وممثلي الاندية.

وجاءت النتائج كالتالي : فئة الناشئين : الاول السباح محمد طنطيش نادى شباب بيت لاهيا، الثاني حمادة ابو شملخ شباب بيت لاهيا، الثالث محمد فرحات، الرابع خالد عرابي، الخامس رمضان طالب، نماء، السادس هارون الجعبري.

فئة الرجال ، الاول عبد الرحمن طنطيش، الثاني عدي ابو حمدان، الثالث عبد ربه كيلاني جميعهم من بيت لاهيا، الرابع السباح ديب الرزاينة نماء، الخامس منتصر سحويل بيت لاهيا، السادس أحمد الددح نماء السابع بلال الاسمر كلية الرباط الجامعية.

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