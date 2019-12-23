بطولة إسبانيا: بلباو يقدم أفضل عيدية لبرشلونة بتعادله مع ريال مدريد

قدم أتلتيك بلباو أفضل هدية لبرشلونة في عيدي الميلاد ورأس السنة، وذلك باجباره مضيفه ريال مدريد على الاكتفاء بالتعادل السلبي أمس الأحد في المرحلة 18 من الدوري الإسباني، ما جعل النادي الكاتالوني يدخل الى العطلة التقليدية وحيدا في الصدارة.

من جهته، أفاد أتلتيكو مدريد وصيف البطل على أكمل وجه من سقوط خيتافي السبت أمام فياريال صفر-1، للصعود الى المركز الرابع بفوزه على مضيفه ريال بيتيس 2-1 بفضل البديل السوبر الأرجنتيني أنخل كوريا.

وبعد أن وضعا خلفهما مباراة الكلاسيكو المؤجلة من المرحلة العاشرة والتي انتهت بالتعادل السلبي الأربعاء في "كامب نو"، وما ترافق معها من احتجاجات الكاتالونيين المطالبين بالانفصال عن إسبانيا، سيدخل برشلونة وريال الى عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة والأول في الصدارة وحيدا بفارق نقطتين بعد فوزه السبت على ألافيس 4-1، مستفيدا من اكتفاء غريمه الملكي بالتعادل الثالث تواليا.

وعانى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الأمرين أمام بلباو الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة تواليا، بينها الدور الثاني من مسابقة الكأس.

لكن ريال حافظ أقله على سجله الخالي من الهزائم أمام منافسه الباسكي منذ 7 آذار 2015 حين سقط في "سان ماميس" بهدف وحيد، في حين تعود هزيمته الأخيرة أمام هذا الفريق في "سانتياغو برنابيو" الى 19 شباط 2005 حين سقط صفر-2.

وكان النادي الملكي الطرف الأفضل وحصل على عدد من الفرص لافتتاح التسجيل، في وقت اعتمد بلباو على الهجمات المرتدة السريعة التي كانت خطيرة على مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لاسيما عبر إينياكا وليامس.

وواصل ريال أفضليته إلا أنه عجز عن الوصول الى الشباك، ليدخل الفريقان غرف الملابس وهما على المسافة ذاتها وبنتيجة سلبية لا تعكس مجريات اللقاء لاسيما من جهة فريق زيدان الذي واصل على المنوال ذاته في الشوط الثاني دون نجاح أمام المرمى حتى صافرة النهاية بل كاد أن يتلقى هدفا في الوقت بدل الضائع لولا تألق كورتا في مواجهة رأسية البديل أسيير فياليبر (6+90).

واستفاد أتلتيكو على أكمل وجه من سقوط خيتافي ليتقدم الى المركز الرابع بفوزه على مضيفه بيتيس 2-1 بفضل البديل السوبر أنخل كوريا الذي أصبح أكثر بديلا تسجيلا للأهداف منذ بداية موسم 2015-2016 بـ13 هدفا بحسب موقع "أوبتا" للاحصاءات.

وسيدخل أتلتيكو العطلة بأفضل طريقة بفضل كوريا الذي قاد فريقه للفوز الثامن هذا الموسم والأول خارج ملعبه منذ أن تغلب على ريال مايوركا 2-صفر في 25 أيلول ، مانحا في الوقت ذاته فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الثأر من منافسه الأندلسي الذي أسقط نادي العاصمة في المباراة الأخيرة بينهما صفر-1 الموسم الماضي على الملعب ذاته.

ورفع أتلتيكو رصيده الى 32 نقطة وصعد الى المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق 7 نقاط عن العملاق الكاتالوني، مستفيدا من سقوط خيتافي السبت أمام فياريال صفر-1.

وعلى غرار أتلتيكو، استفاد ريال سوسييداد من سقوط خيتافي وأصبح خامسا بفوزه المثير على مضيفه أوساسونا 4-3.

وعلى الرغم من عدم استسلامه ونجاحه في إضافة هدف ثالث عبر آفيلا في الدقيقة 84، لم يتمكن أوساسونا في نهاية المطاف من تجنب هزيمة أولى على أرضه أمام سوسييداد منذ آب 2016، ومَنعِ الأخير من رفع رصيده الى 31 نقطة.

وفي المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 23 نقطة بعد أن مني بهزيمته الخامسة هذا الموسم.

وحسم ليغانيس مواجهة القاع مع ضيفه إسبانيول وحقق فوزه الثالث لهذا الموسم بتغلبه عليه 2-صفر، رافعا رصيده الى 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط عن النادي الكاتالوني الأخير الذي مني بهزيمته الثانية عشرة.

وبقي سلتا فيغو في منطقة الخطر بعد تلقيه هزيمته العاشرة هذا الموسم على يد مضيفه ليفانتي 1-3، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع صاحب الأرض رصيده الى 26 في المركز التاسع.