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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2371) الاثنين 23/12/2019

23 كانون أول / ديسمبر 2019 10:37

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2371)    الاثنين 23/12/2019

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  • جنين: ضبط طنّ من الفواكه التالفة
  • قرار حاسم بشأن انتخابات الليكود ونتنياهو في موقف حرج
  • 6 معتقلين من الضفة والقدس
  • غزة: منظمات حقوقية تنظم مؤتمر يبحث آليات محاسبة اسرائيل بسبب جرائمها بحق الأسرى
  • الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

 

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23 كانون أول (ديسمبر)

  • 2004م إجراء أول انتخابات محلية في الضفة الغربية منذ 28 عاماً وبدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية بعد يومين و90% من الناخبين توجهوا إلى مراكز الاقتراع في 26 دائرة انتخابية.
  • 2003م شنّت قوات الاحتلال هجوماً واسعاً جديداً على مدينة رفح ، و أدّى الهجوم إلى استشهاد 9 فلسطينيين و إصابة 40 آخرين بجروحٍ مختلفة ، و هدم 17 منزلاً .
  • 2003م اغتالت قوات الاحتلال الصهيونيّ قائد كتائب القسّام في جنين الشهيد شامان حسين صبح (28 عاماً) ، و مرافقه الشهيد مصطفى جلال صالح قاش (22معاماً) ، و ذلك خلال كمينٍ عسكريّ نصبته لهما بين بلدتي برقين و اليامون .
  • 1997م انعقد هذا المؤتمر في مدينة القدس المحتلة في الفترة من 23 إلى 25/12/1997م في الذكرى المئوية الأولى في بازل 1897م والذكرى الخمسون لقيام دولة الكيان الصهيوني عام 1948م وبعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ مع منظمة التحرير الفلسطينية ومعاهدة السلام مع الأردن.
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