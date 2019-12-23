النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2371) الاثنين 23/12/2019
أخبار فلسطينية
- هنية يلتقي الشيخ حمد آل ثاني في الدوحة
- عباس: سنواصل الكفاح السلمي لنعيش بسلام
- الكنيسة الأرثوذكسية بغزة: إسرائيل لم تمنح تصاريح للمسيحيين بزيارة مسقط رأس المسيح
- اشتية: الكويت داعمة دائمة لقضية شعبنا منذ انطلاق ثورته
- الثلاثاء... صرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة متعففة
- مركز عدالة يرحب بقرار “الجنائية الدولية” ويبدي استعداده للتعاون مع التحقيق
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تشن هجوما حادا على محكمة الجنايات الدولية وتدعي أنه لا صلاحية لها…
- وزارة التعليم الإسرائيلية تصدر تعميمًا بتجاهل اللغة العربية
- العليا" الإسرائيلية تناقش قانونية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة
- موقع ديني إسرائيلي يشيد بالتطبيع مع البحرين
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الاخبار الدولية
أردوغان يلوح بزيادة الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية
- نتنياهو يتهم المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية
- محكمة لاهاي ستحقق بجرائم إسرائيل بمعايير واسعة"
اخبار عربية
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الصحف العربية
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- ثوري فتح يشكل لجنة لاختيار مرشحي الانتخابات التشريعية ويرفض شروط الاتحاد الأوروبي لدعم…
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- الأسير زهران يستعد لدخول الشهر الرابع في معركة الإضراب بوضع خطير والاحتلال يرفض…
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الشرق الأوسط
الاهرام المصرية
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الخليج الإماراتية
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الاخبار اللبنانية
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- هستيريا إسرائيلية ضدّ «الجنائيّة الدولية»: لنهدم كلّ يوم قرية فلسطينيّة!
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الغد الأردنية
- نتنياهو يتهم المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية
- الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لصواريخ مصدرها إسرائيل
- مسؤول فلسطيني: تحقيقات الجنائية الدولية قد تطال فلسطينيين
- أردوغان يلوح بزيادة الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية
الشرق القطرية
- أول سفير كويتي لدى فلسطين: أحمل رسالة للعالم
- الحكم في قضية الشيخ رائد صلاح 10 فبراير
- هؤلاء أبرز قادة الاحتلال الاسرائيلي المطلوبين للجنائية الدولية
- جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين تتصاعد في 2019
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- غضب شعبي وتصعيد قادم.. السلطة تثير غضب العشائر بـ"اتفاقية سيداو"
- الاتفاق على مد أكبر أنبوب بحري في العالم لتصدير الغاز من "إسرائيل"
- العمادي: صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة الثلاثاء
- نقيب المعلمين: معلمو غزة يؤدون أمانتهم باقتدار رغم المعوقات
- المتقاعدون العسكريون في الضفة يستعدون للتصعيد ضد السلطة
- قرار الجنائية الدولية.. ضربة قانونية ضد (إسرائيل) يَلزمها متابعة فلسطينية
- آمال المواطنين بإنهاء الانقسام منعقدة على إصدار عباس "مرسوم" الانتخابات
- للأمهات.. واجهن ضعف ذاكرة أبنائكن بهذه الوسائل
- النفط 2019.. ستة عوامل أثرت على أداء الأسعار العالمية
- العملات تترنح بين صعود وهبوط طفيفين أمام الشيكل
القدس المحلية
- جنين: ضبط طنّ من الفواكه التالفة
- قرار حاسم بشأن انتخابات الليكود ونتنياهو في موقف حرج
- 6 معتقلين من الضفة والقدس
- غزة: منظمات حقوقية تنظم مؤتمر يبحث آليات محاسبة اسرائيل بسبب جرائمها بحق الأسرى
- الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع
جريدة الأيام
- »تعقيد في المشهد السياسي العراقي والشارع يصعّد نبرته
- »المستوطنون يسابقون المواطنين بزراعة الأراضي في الأغوار تمهيداً لمصادرتها
- »إسرائيل تتراجع: سنسمح لمسيحيي غزة بالاحتفال في الضفة
- »استطلاع: 52% من الأميركيين يؤيدون مساءلة ترامب وإقالته
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فلسطين اليوم
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23 كانون أول (ديسمبر)
- 2004م إجراء أول انتخابات محلية في الضفة الغربية منذ 28 عاماً وبدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية بعد يومين و90% من الناخبين توجهوا إلى مراكز الاقتراع في 26 دائرة انتخابية.
- 2003م شنّت قوات الاحتلال هجوماً واسعاً جديداً على مدينة رفح ، و أدّى الهجوم إلى استشهاد 9 فلسطينيين و إصابة 40 آخرين بجروحٍ مختلفة ، و هدم 17 منزلاً .
- 2003م اغتالت قوات الاحتلال الصهيونيّ قائد كتائب القسّام في جنين الشهيد شامان حسين صبح (28 عاماً) ، و مرافقه الشهيد مصطفى جلال صالح قاش (22معاماً) ، و ذلك خلال كمينٍ عسكريّ نصبته لهما بين بلدتي برقين و اليامون .
- 1997م انعقد هذا المؤتمر في مدينة القدس المحتلة في الفترة من 23 إلى 25/12/1997م في الذكرى المئوية الأولى في بازل 1897م والذكرى الخمسون لقيام دولة الكيان الصهيوني عام 1948م وبعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ مع منظمة التحرير الفلسطينية ومعاهدة السلام مع الأردن.