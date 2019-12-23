وزارة العمل تبحث سبل التعاون المشترك مع داخلية رفح

رفح- الرأي

بحثت وزارة العمل سبل التعاون المشترك مع مديرية داخلية رفح جنوب قطاع غزة، بهدف مد جسور الثقة والعلاقات الوطيدة فيما بينهم.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من مديرية عمل رفح ممثلة بمديرها فادي المسارعي ورئيس قسم التشغيل فؤاد غنام، لمدير عام داخلية رفح جاسر وتهنئته بالمنصب الجديد.

وأكد الطرفان على أهمية التواصل الدائم بين وزارتي العمل والداخلية بما يخدم المواطنين وذلك ضمن قاعدة بيانات مشتركة لتحري الدقة في نقل المعلومات.

بدوره رحب المشوخي بالزائرين، مثمناً جهود وزارة العمل في تقديم المشاريع التشغيلية للخريجين والخريجات والعاملين والعاملات على حد سواء.