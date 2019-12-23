" المواصلات": السلامة المرورية تنفذ فعالية "الرصيف حقي"

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات، فعالية الرصيف حقي لطلبة المدارس في محافظة غزة بالتعاون مع جمعية فلسطين للسلامة المرورية وذلك من أجل المحافظة على أمن وسلامة الطلبة.

وأكد م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن هذه الفعالية تأتي ضمن حرص الوزارة على سلامة الطلاب وأمن انتقالهم بعد خروجهم من المدرسة.

وتابع الكحلوت أن التوعية المرورية هي مسئولية اجتماعية تقع على عاتق الجميع من أجل زيادة الوعي المروري لدى المواطنين.

من جانبه، أوضح يحيى نصر الله نائب مدير عام الإدارة أن هذه الفعالية تأتي ضمن الخطة السنوية للتوعية المرورية لعام 2019.

