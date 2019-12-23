وكالة الرأي الفلسطينية 24 أسيراً.. قيد السرطان والسجان يحرمهم الموت بحرية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2371) الاثنين 23/12/2019 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم الإسرائيلية تتجاهل اللغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية 17 من أهالي أسرى غزة يزورون أبنائهم المعتقلين في "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: بلباو يقدم أفضل عيدية لبرشلونة بتعادله مع ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية السوبر الإيطالية: لاتسيو يتفوق مجددا على يوفنتوس ويتوج في الرياض وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد السباحة والرياضات المائية يختتم بطولة فلسطين للمياه المفتوحة وكالة الرأي الفلسطينية فاكهة غريبة تحول الأطعمة إلى اللون الازرق وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية حالة غامضة.. طفلة تتعرق دما! (صور)
أخبار » الأخبار الحكومية

" المواصلات": السلامة المرورية تنفذ فعالية "الرصيف حقي"

23 كانون أول / ديسمبر 2019 10:48

" المواصلات": السلامة المرورية تنفذ فعالية "الرصيف حقي"

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات، فعالية الرصيف حقي لطلبة المدارس في محافظة غزة بالتعاون مع جمعية فلسطين للسلامة المرورية وذلك من أجل المحافظة على أمن وسلامة الطلبة.
وأكد م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن هذه الفعالية تأتي ضمن حرص الوزارة على سلامة الطلاب وأمن انتقالهم بعد خروجهم من المدرسة.
وتابع الكحلوت أن التوعية المرورية هي مسئولية اجتماعية تقع على عاتق الجميع من أجل زيادة الوعي المروري لدى المواطنين.
من جانبه، أوضح  يحيى نصر الله نائب مدير عام الإدارة أن هذه الفعالية تأتي ضمن الخطة السنوية للتوعية المرورية لعام 2019.
 

81037482_2488165244639920_2289254737414979584_n 80665278_2488165231306588_6019781215240847360_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟