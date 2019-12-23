المعلمة حنان مصطفى تفوز بلقب سفيرة التسامح والسلام الدولية

غزة- الرأي

فازت المعلمة الفلسطينية حنان مصطفى، من مدرسة الشجاعية الثانوية أ للبنات بمديرية تعليم شرق غزة بلقب سفيرة التسامح والسلام من قبل مؤسسة التسامح والسلام الدولية وذلك لجهودها ومبادرتها المدرسية في مجال نشر ثقافة المسامحة والمودة في المدارس.

وقد أُعلن عن منحها هذا اللقب وتكريمها عقب مشاركتها في المؤتمر الدولي الحادي عشر للتسامح في مدينة القاهرة بحضور ممثلين عن مجموعة من الدول العربية والأوروبية.

وألقت المعلمة حنان مصطفى كلمة خلال المؤتمر أبرقت فيها تحية المحبة من أرض فلسطين إلى دولة مصر الشقيقية والدول العربية والصديقة وكل من يدعم حقوق شعبنا، مؤكدة أن فلسطين من الدول التي تعزز القيم الحسنة والمثل العليا النبيلة.

وأوضحت المعلمة مصطفى، أن المدارس الفلسطينية تزخر بالإبداع والمبادرات التعليمية النوعية، وخلال كلمتها قدمت الشكر لجميع من شجعها لتنفيذ مبادرتها وخصت بالذكر وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت الذي يولي أهمية كبيرة لتطوير الميدان التعليمي، وقام بتشجيع ودعم مبادرتها وسهّل سفرها لجمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في المؤتمر، كما شكرت المعلمة مصطفى مديرة مدرستها أمل البطنيجي وجميع طالباتها في المدرسة والزميلات المعلمات، وقدمت الشكر كذلك لمؤسسة التسامح والسلام .

وكانت المعلمة حنان قد تلقت دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر بالقاهرة لعرض تجاربها في مجال نشر التسامح والمحبة على الصعيد الطلابي والمدرسي.

يشار إلى أن المعلمة مصطفى تطبق منذ عامين مبادرة نوعية بعنوان الحوار حياة، ونفذت خلالها برفقة طالباتها العشرات من الأنشطة المنهجية واللامنهجية الهادفة لترسيخ قيم التسامح.

ويسجل فوز المعلمة حنان مصطفى إنجاز جديد للأسرة التربوية والمعلمين والمعلمات بغزة، الذين يثبتون جدارتهم وحضورهم الفاعل في المحافل المحلية والدولية.

كما شارك في المؤتمربالاضافة الى الأستاذه حنان مصطفى وفد فلسطيني ضم الدكتور رامي فارس المشرف التربوي بوزارة التربية والتعليم، والدكتور إياد رابعة أستاذ علم الاجتماع السياسي والأستاذ جميل الدرباشي رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية حيث تم تكريمهم في المؤتمر.