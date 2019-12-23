المجلس التشريعي ينظم برنامجاً تدريبياً لطلبة القانون في جامعة فلسطين

غزة- الرأي

في إطار رؤية المجلس التشريعي للانفتاح على المجتمع وتعزيز العلاقة مع كليات القانون، استضافت الإدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس التشريعي مجموعة من طلبة وطالبات كلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين ضمن برنامج تدريبي استمر ليوم واحد حول التطبيقات العملية للعملية التشريعية.

و أكد مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا، على أن مثل هذه اللقاءات تهدف لتحقيق غايتين رئيسيتين الأولى تتمثل في تعريف الطلبة الدارسين للعلوم القانونية على الدور المهم الذي يضطلع به المجلس التشريعي على المستويين التشريعي والرقابي وإحاطتهم بأبرز المخرجات التشريعية والرقابية وانعكاسها الإيجابي على أرض الواقع.

أما الغاية الثانية تهدف إلى تقليص الفجوة بين التعليم القانوني النظري والممارسة العملية من خلال تعريف الطلبة على التطبيقات العملية لسن القوانين والمراحل التي يمر بها مشروع القانون وصولا للنشر والتنفيذ والتنويه إلى أبرز الإشكاليات القانونية والعملية التي تعترض الممارسة التشريعية.

وفي نهاية اللقاء قام قسم البروتوكول والعلاقات العامة باصطحاب الطلبة في جولة في أروقة المجلس وقاعاته