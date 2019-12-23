بلدية خان يونس تفتح شارع "10141" بحي قاع القرين جنوب شرق المدينة

خان يونس- الرأي

انتهت وحدة المتابعة والضبط الميداني في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، من فتح شارع رقم (10141) والذي يصل شارع رقم (10140) من الناحية الشرقية إلى شارع رقم (10120) من الناحية الغربية في حي قاع القرين الواقع جنوب شرق المدينة.

وبينت البلدية أن الشارع بطول (130م) وبعرض (12) متراً تمهيداً لتطويره خلال الفترة المقبلة بعد تأمين الدعم المادي المطلوب من المؤسسات المانحة.

وبحسب بيان مقتضب صدر عن مكتب الوحدة بالبلدية فإن قرار فتح الشارع المذكور قد تم اتخاذه من قبل إدارة البلدية وبعد إتمام الإجراءات القانونية ، في ظل الحاجة الملحة لفتحه ليكون مسلكاً لعبور المواطنين وأصحاب الأراضي والمساعدة في قضاء حوائجهم، وكذلك فتح المجال أمام تطوير الأحياء المختلفة.