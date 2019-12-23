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وزارة العمل تنظم لقاًء توعوياً لطالبات ماجستير إدارة الأزمات والكوارث

23 كانون أول / ديسمبر 2019 11:41

وزارة العمل تنظم لقاءاً توعوياً لطالبات ماجستير إدارة الأزمات والكوارث
وزارة العمل تنظم لقاءاً توعوياً لطالبات ماجستير إدارة الأزمات والكوارث

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل ممثلةً بكل من سماح الغزالي و م. دارين أبو شاويش لقاءاً توعوياً لطالبات مساق إدارة المواد الخطرة في برنامج ماجستير إدارة الأزمات والكوارث في الجامعة الإسلامية .
وتناول اللقاء الحديث عن محورين تم من خلالهما مناقشة المخاطر المختلفة في المنشآت الصناعية وطبيعة إدارتها وطرق التعامل معها؛ للحد من آثارها وتقليل نسبة وقوع حوادث وإصابات العمل .
كما تخلل اللقاء توضيحاً لقانون العمل الفلسطيني رقم (70) لسنة 2000، والتعرف على أبرز الحقوق الواردة فيه والمتعلقة بساعات العمل والأجور وعقود العمل والإجازات وإصابات العمل، بالإضافة إلى أحكام تشغيل الأحداث والنساء .

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