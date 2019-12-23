بلدية خان يونس تعلن عن الشروع بتأهيل شارع 96 بالمدينة

خان يونس- الرأي

أعلن رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة عن وجود مساعي كبيرة من أجل تأهيل شارع رقم (96) المتاخم لحي الأمل من الناحية الشمالية حيث سيتم ربطه بشارع رقم (5) المعروف بــ "عمر المختار"، وذلك للمساعدة في التخفيف من معاناة المواطنين وإيجاد الطرق البديلة التي تلتف على مركز المدينة.

وكان م. البطة وبحضور مسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة قد استقبلوا الوفد المذكور برئاسة أ. محمود كلاب، ومجموعة من أعضاء اللجنة حيث تطرق المجتمعون إلى جُملة من الملفات والقضايا التي تهم احتياجات المواطنين.

وخلال اللقاء أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس تبذل جهوداً متواصلة من أجل تأمين وصول خدماتها المقدمة لما يقارب من ربع مليون مواطن يقطنون كافة أحياء خان يونس المختلفة، إلى جانب البحث عن التمويل الخارجي من أجل إعادة تأهيل كافة الشوارع وتطويرها بالشكل المطلوب بالرغم من الظروف الحالية، مشيراً إلى أن البلدية تسعى إلى توطيد علاقاتها مع لجان الأحياء لأنها تعكس هموم المواطن وتعد حلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في تحقيق الشراكات المجتمعية.

وشدد م. البطة أن حي الأمل يعتبر من الأحياء الغربية المتاخمة لمركز المدينة وتحاول البلدية عبر تواصلها الدائم مع الشركاء والمانحين لتجنيد الدعم المادي المطلوب للرقي به عبر تحسين واقع البنية التحتية والفوقية، مشيراً إلى أهمية تطوير الجزئية المذكورة نظراً لحيوتها ليتمكن سكان حي الأمل والمعسكر والأحياء الغربية من الوصول إلى شارع صلاح الدين دون عناء الدخول الى وسط البلدة التي تعاني أصلا من الازدحام المروري .

وبين وجود مساعي أخرى تستهدف تطوير وإعادة تأهيل شارع المدرسة حيث تم رفع مقترح المشروع لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبانتظار الموافقة النهائية لمباشرة العمل وفق الأصول المتبعة وذلك في القريب العاجل، إلى جانب تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل سوق حي الأمل المركزي للتسهيل على السكان وتنظيم العمل بالسوق.

وتم خلال اللقاء مناقشة بعض المطالب ومنها فتح الشارع الترابي الذي يصل بين شارع الهلال وشارع مسجد الرحمة والذي يختصر المسافة للتسهيل على المواطنين، إلى جانب المساعدة في تنفيذ أعمال نظافة لـ (15) مربعاً تقع داخل التجمعات السكانية للحي والتي تعتبر متنفس لجميع الفئات العمرية، والعمل على إنارة الشوارع وصيانة مصابيح الإنارة وتأهيل الشوارع الداخلية.

من جانبه ثمن أ. كلاب جهود بلدية خان يونس في تطوير واقع الأحياء نحو الأفضل وتقديم الخدمات النوعية للسكان بالرغم من الظروف القاهرة الي يعيشها شعبنا جراء الحصار والتي أثقلت كاهل البلديات، مؤكداً على أن لجنة الحي ماضية في جهودها من أجل خدمة السكان بالتعاون مع البلدية للتخفيف من حجم المعاناة القائمة.