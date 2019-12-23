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زراعة خانيونس تستلم أحد الخزانات بعد إعاده بنائه

23 كانون أول / ديسمبر 2019 12:08

زراعة خانيونس تستلم أحد الخزانات بعد إعاده بنائه
زراعة خانيونس تستلم أحد الخزانات بعد إعاده بنائه

غزة- الرأي

أكدت وزارة الزراعة في خان يونس، أنها تتابع للمشاريع المنفذة من منظمة FAO وبالشراكة مع اتحاد العمل الزراعى -نشاط ARA، وذلك من خلال إعادة بناء الخزانات المدمرة، والذى يعتبر ضمن مشاريع MAP .

وبينت أنه تم  مساء أمس الأحد، الاستلام المبدئي لخزان تابع لأحد المزاعين في المناطق الشرقية لمخافظة خانيونس، ويعود للمزارع أشرف العمور بعد إعادة بنائه من لجنة الإشراف.

وتضم لجنة الاشراف م. مسعود قشطة من FAO ومن وزارة الزراعة كلا من م. أحمد النواجحة وم. محمد القططى واتحاد لجان العمل الزراعى كلا من م. رائد جلال وم. رمزى عودة وأشرف العمور صاحب الخزان وعدد من المستفيدين من المشروع

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