وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تجتمع مع الطلبة الحاصلين على منحة الجزائر وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تستلم أحد الخزانات بعد إعاده بنائه وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة والشرطة العسكرية تؤكدان على مراعاة القانون في توقيف النزلاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعلن عن الشروع بتأهيل شارع 96 بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم لقاًء توعوياً لطالبات ماجستير إدارة الأزمات والكوارث وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تفتح شارع "10141" بحي قاع القرين جنوب شرق المدينة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة والأمن الخاص يؤكدان على تعزيز بيئة اتصال مشتركة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس التشريعي ينظم برنامجاً تدريبياً لطلبة القانون في جامعة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية مداهمة بيت عوا وينصب حاجز على مدخل إذنا غرب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفكك بركسات ويستولي عليها جنوب طوباس
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة التعليم تجتمع مع الطلبة الحاصلين على منحة الجزائر

23 كانون أول / ديسمبر 2019 12:10

وزارة التعليم تجتمع مع الطلبة الحاصلين على منحة الجزائر
وزارة التعليم تجتمع مع الطلبة الحاصلين على منحة الجزائر

غزة- الرأي

 اجتمعت دائرة المنح والبعثات بوزارة التربية والتعليم العالي،  مع (138) طالبًا وطالبة من الحاصلين على منحة الجزائر، لإعطائهم التعليمات والإرشادات اللازمة والأوراق المطلوب اصطحابها معهم وقت السفر.

وحضر اللقاء مدير دائرة المنح أ. حمدي الدلو، ورئيس قسم المنح الخارجية أ. أميمة المغني، وأ. محمد حلاوة من قسم المنح الداخلية وأ. نهال الكردي مساعد إداري.

وأكد أ.الدلو أن الوزارة تبذل كل الجهود لتسهيل مهمات الطلبة, متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور الخاصة باستلام وتسلم الجوازات وإجراءات التفييز من خلال السفارة الفلسطينية في القاهرة عبر الإدارة العامة للمعابر مشكورة على دورها المميز في تسهيل مهمة سفر الطلبة وإنجاز التأشيرات لهم.

وخلال اللقاء أعرب الطلبة عن شكرهم الكبير للوزارة على هذا اللقاء وهذه الإجراءات التي تسهل أمورهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟