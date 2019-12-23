وزارة التعليم تجتمع مع الطلبة الحاصلين على منحة الجزائر

غزة- الرأي

اجتمعت دائرة المنح والبعثات بوزارة التربية والتعليم العالي، مع (138) طالبًا وطالبة من الحاصلين على منحة الجزائر، لإعطائهم التعليمات والإرشادات اللازمة والأوراق المطلوب اصطحابها معهم وقت السفر.

وحضر اللقاء مدير دائرة المنح أ. حمدي الدلو، ورئيس قسم المنح الخارجية أ. أميمة المغني، وأ. محمد حلاوة من قسم المنح الداخلية وأ. نهال الكردي مساعد إداري.

وأكد أ.الدلو أن الوزارة تبذل كل الجهود لتسهيل مهمات الطلبة, متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور الخاصة باستلام وتسلم الجوازات وإجراءات التفييز من خلال السفارة الفلسطينية في القاهرة عبر الإدارة العامة للمعابر مشكورة على دورها المميز في تسهيل مهمة سفر الطلبة وإنجاز التأشيرات لهم.

وخلال اللقاء أعرب الطلبة عن شكرهم الكبير للوزارة على هذا اللقاء وهذه الإجراءات التي تسهل أمورهم.