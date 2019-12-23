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وزارة الأسرى : 17 من ذوي الأسرى يزورون أبنائهم في سجن "نفحة"

23 كانون أول / ديسمبر 2019 12:20

وزارة الأسرى : 17 من ذوي الأسرى يزورون أبنائهم في سجن "نفحة"
وزارة الأسرى : 17 من ذوي الأسرى يزورون أبنائهم في سجن

غزة- الرأي

توجهت دفعة جديدة من ذوي أسرى قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين ، لزيارة أبنائهم في سجن "نفحة" عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وأكدت الوزارة أن 17 من ذوي الأسرى، بينهم 3 أطفال دون سن السادسة عشر توجهوا لزيارة 12 أسيرًا من أبنائهم في سجن "نفحة " فجرًا، وذلك من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشارك طاقم الوزارة برئاسة بهاء المدهون وكيل الوزارة في مؤازرة أهالي الأسرى و الاطمئنان على سير أوضاع الزيارة حتى وصولهم الى معبر بيت حانون "ايرز."

يشار الى أن الوزارة ومن خلال برنامج مؤازرة أهالي الأسرى المتوجهين لزيارة أبنائهم داخل سجون الاحتلال، تهدف الى دعم صمود أهالي الاسرى وتقديم الدعم اللازم لهم وللأسرى داخل سجون الاحتلال.

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