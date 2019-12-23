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برفقة عدد من المشرفين التربويين

تعليم الشمال يواصل تفقده سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

23 كانون أول / ديسمبر 2019 12:36

تعليم الشمال يواصل تفقده سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول
تعليم الشمال يواصل تفقده سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

غزة- الرأي

واصل مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، جولته التفقدية لسير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/2020، في عدد من مدارس المديرية، وذلك للوقوف على أحوال الطلبة والاطمئنان على أوضاعهم، ورفع معنوياتهم.

وشارك  العرابيد في جولته إلى جانب رئيس شعبة العلاقات العامة والإعلام أ. توفيق السيد سليم، كل من المشرفين التربويين:  بهاء ضاهر، و  زياد خضر، ويسرى الكحلوت.

وشملت الجولة مدارس: غازي الشوا الأساسية للبنين، ومهدية الشوا الثانوية للبنين، وهايل عبد الحميد الثانوية للبنات، وهاني نعيم الزراعية الثانوية للبنين، حيث كان في استقبال وفد المديرية، مدراء المدارس على التوالي: جميل قاسم، و إسماعيل صالح، و مرفت أبو ندى،  محمود الزعانين.

وأعرب العرابيد عن عميق ارتياحه لسير الامتحانات وفق ما هو مخطط لها، مشيداً بأداء مدراء ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وحرصهم على إنجاح العملية التعليمية والأخذ بيد الطلبة نحو مراتب الرفعة والسمو.

وحث العرابيد الطلبة على مزيد من البذل والاجتهاد في طلب العلم لتحقيق ما يصبون إليه من آمال وتطلعات، متمنياً لهم التميز والنجاح.

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