وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: اعتماد صرف دفعات مالية لمشاريع حيّ الندى بغزة وكالة الرأي الفلسطينية حكم بالسجن 9 سنوات وغرامة مالية على أسير من عناتا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة والكلية الجامعية تناقشان امتحانات مبحث التكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية تشغيل مولد ثالث بمحطة الكهرباء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يشيد بإنجازات "الأنشطة الطلابية" بالمديرية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يواصل تفقده سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله على الحدود الشرقية لجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : 17 من ذوي الأسرى يزورون أبنائهم في سجن "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تجتمع مع الطلبة الحاصلين على منحة الجزائر وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تستلم أحد الخزانات بعد إعاده بنائه
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الشمال يشيد بإنجازات "الأنشطة الطلابية" بالمديرية

23 كانون أول / ديسمبر 2019 12:46

تعليم الشمال يشيد بإنجازات "الأنشطة الطلابية" بالمديرية
تعليم الشمال يشيد بإنجازات

غزة- الرأي

أشاد مدير التربية والتعليم في شمال غزة نبيل العرابيد، بإنجازات قسم الأنشطة الطلابية بالمديرية، ودوره في خدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده العرابيد بحضور مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، مع العاملين في القسم: وهم رئيس القسم  محمد كلوب، ورئيس شعبة الأنشطة  تيسير أبو عميرة، ومشرف الكشافة علاء فرحات، ومشرف النشاط الرياضي  مروان الخالدي، ومشرف النشاط الثقافي  عطية الحاج أحمد، ومشرفة الزهرات أ. رحاب الباز، وسكرتيرة القسم أ. سلوى المجدلاوي.

وأكد العرابيد على أهمية البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والكشفية التي يشرف القسم على تنفيذها في المدارس وفق خطته السنوية المعتمدة، لما لها من دور في اكتشاف قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم المتعددة.

ولفت العرابيد إلى الإنجازات المميزة التي حققها القسم على مستوى الوزارة، وحصوله على المركز الأول والثاني في العديد من المسابقات المركزية، مؤكداً أن ذلك ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود كل العاملين في القسم ومتابعتهم الميدانية للمدارس.

 من جانبه، استعرض  كلوب سير عمل القسم، وآلية تنفيذ خطته السنوية ومدى شموليتها لكافة الأنشطة والبرامج والمسابقات الهادفة وكيفية جدولتها على مدار العام الدراسي.

وأعرب كلوب عن رضاه لمدى تفهم إدارة المديرية لخصوصية عمل القسم ومهامه الميدانية المتعددة، مشيداً بالمرونة والتعاون المثمر بين الجانبين بما يحقق مصلحة العمل.

80027117_2564017076981469_96365025874149376_n_2564017063648137 تعليم الشمال يشيد بإنجازات 80342337_2564016950314815_1892983913471541248_n_2564016936981483
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟