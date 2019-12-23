تعليم الشمال يشيد بإنجازات "الأنشطة الطلابية" بالمديرية

غزة- الرأي

أشاد مدير التربية والتعليم في شمال غزة نبيل العرابيد، بإنجازات قسم الأنشطة الطلابية بالمديرية، ودوره في خدمة العملية التعليمية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده العرابيد بحضور مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، مع العاملين في القسم: وهم رئيس القسم محمد كلوب، ورئيس شعبة الأنشطة تيسير أبو عميرة، ومشرف الكشافة علاء فرحات، ومشرف النشاط الرياضي مروان الخالدي، ومشرف النشاط الثقافي عطية الحاج أحمد، ومشرفة الزهرات أ. رحاب الباز، وسكرتيرة القسم أ. سلوى المجدلاوي.

وأكد العرابيد على أهمية البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والكشفية التي يشرف القسم على تنفيذها في المدارس وفق خطته السنوية المعتمدة، لما لها من دور في اكتشاف قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم المتعددة.

ولفت العرابيد إلى الإنجازات المميزة التي حققها القسم على مستوى الوزارة، وحصوله على المركز الأول والثاني في العديد من المسابقات المركزية، مؤكداً أن ذلك ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود كل العاملين في القسم ومتابعتهم الميدانية للمدارس.

من جانبه، استعرض كلوب سير عمل القسم، وآلية تنفيذ خطته السنوية ومدى شموليتها لكافة الأنشطة والبرامج والمسابقات الهادفة وكيفية جدولتها على مدار العام الدراسي.

وأعرب كلوب عن رضاه لمدى تفهم إدارة المديرية لخصوصية عمل القسم ومهامه الميدانية المتعددة، مشيداً بالمرونة والتعاون المثمر بين الجانبين بما يحقق مصلحة العمل.