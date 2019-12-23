تشغيل مولد ثالث بمحطة الكهرباء بغزة

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إن سلطة الطاقة الفلسطينية أبلغتها بتشغيل مولد ثالث في محطة التوليد.

وذكرت في بيان صحفي وزعته على وسائل الإعلام اليوم الاثنين، أن تشغيل المولد سيرفع كمية الكهرباء التي تستلمها الشركة إلى قرابة (85) ميجاوات.

وبينت أن جدول التوزيع حالياً هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل مع نسبة عجز بسيطة تسجل في أوقات الذروة الممتدة من قرابة الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأوضحت أن دخول المنخفض الجوي غدًا سيؤثر على الجدول، ولكن سيشهد استقرارًا نسبيًا، وسيلمس المواطنين تحسنًا في إمدادات الكهرباء، نظرًا لكمية الكهرباء الإضافية التي حصلت عليها الشركة.

ودعت الشركة المواطنين لضرورة ترشيد استهلاكهم وعدم تشغيل الأجهزة الحرارية بشكل متزامن لكيلا يؤثر ذلك على استقرار الجدول ويؤدى لزيادة الأحمال.