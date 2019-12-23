وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: اعتماد صرف دفعات مالية لمشاريع حيّ الندى بغزة وكالة الرأي الفلسطينية حكم بالسجن 9 سنوات وغرامة مالية على أسير من عناتا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة والكلية الجامعية تناقشان امتحانات مبحث التكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية تشغيل مولد ثالث بمحطة الكهرباء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يشيد بإنجازات "الأنشطة الطلابية" بالمديرية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يواصل تفقده سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله على الحدود الشرقية لجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : 17 من ذوي الأسرى يزورون أبنائهم في سجن "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تجتمع مع الطلبة الحاصلين على منحة الجزائر وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تستلم أحد الخزانات بعد إعاده بنائه
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تشغيل مولد ثالث بمحطة الكهرباء بغزة

23 كانون أول / ديسمبر 2019 12:52

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إن سلطة الطاقة الفلسطينية أبلغتها بتشغيل مولد ثالث في محطة التوليد.

وذكرت في بيان صحفي وزعته على وسائل الإعلام اليوم الاثنين، أن تشغيل المولد سيرفع كمية الكهرباء التي تستلمها الشركة إلى قرابة (85) ميجاوات.

وبينت أن جدول التوزيع حالياً هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل مع نسبة عجز بسيطة تسجل في أوقات الذروة الممتدة من قرابة الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساءً.

وأوضحت أن دخول المنخفض الجوي غدًا سيؤثر على الجدول، ولكن سيشهد استقرارًا نسبيًا، وسيلمس المواطنين تحسنًا في إمدادات الكهرباء، نظرًا لكمية الكهرباء الإضافية التي حصلت عليها الشركة.

ودعت الشركة المواطنين لضرورة ترشيد استهلاكهم وعدم تشغيل الأجهزة الحرارية بشكل متزامن لكيلا يؤثر ذلك على استقرار الجدول ويؤدى لزيادة الأحمال.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟