تعليم شرق غزة والكلية الجامعية تناقشان امتحانات مبحث التكنولوجيا

غزة- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، والكلية الجامعية سبل التنسيق للامتحان العملي لمبحث التكنولوجيا لطلبة الثانوية العامة في مدارس الشرق .

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها وفد من الكلية الجامعية للمديرية ، وكان في استقبالهم أ. أشرف حرز الله مدير تعليم شرق غزة ، أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ,أ. مازن عيد رئيس قسم الامتحانات ,م. رائد السرحي رئيس قسم الحاسوب .

وضم الوفد الزائر د .هشام غراب مساعد النائب الأكاديمي ,د. شمس بنات رئيسة لجنة الاستقطاب ,أ .حسن أبو حميد رئيس لجنة امتحان التكنولوجيا.

ورحب أ. حرز الله بالوفد الزائر مثنياً علي جهود الكلية في التعاون مع المديرية في الترتيب لامتحان التكنولوجيا.