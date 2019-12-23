حكم بالسجن 9 سنوات وغرامة مالية على أسير من عناتا

رام الله - الرأي:

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة "عوفر" العسكرية حكمت على الأسير الشاب براء كايد فايق عيسى (22 عاماً) من بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، بالسجن لـ 9 سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الأسير عيسى والقابع حالياً في معتقل"ريمون" والمعتقل منذ تاريخ 14/11/2017، قد خضع لـ 36 جلسة محاكمة منذ تاريخ اعتقاله.

وأضافت أنه يعاني قبل اعتقاله من إصابة برصاص جيش الاحتلال تعرض لها عام 2014، وتسببت له بمشاكل صحية مزمنة لا يزال يشتكي منها حتى الآن، ورغم ما يعانيه من أوجاع تكتفي إدارة المعتقل بإعطائه المسكنات فقط.