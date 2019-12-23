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الأشغال: اعتماد صرف دفعات مالية لمشاريع حيّ الندى بغزة

23 كانون أول / ديسمبر 2019 01:04

مشاريع الاعمار
مشاريع الاعمار

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، عن اعتماد صرف دفعات مالية خاصة بمشاريع للبنية التحتية والخارجية والإشراف في حيّ الندى في غزة، وذلك بقيمة مالية تبلغ نحو 860 ألف يورو.

وقالت إنه تمّ اعتماد صرف الدفعة النهائية لأعمال إنشاء 75 وحدة سكنية في حيّ الندى، وأخرى لأعمال البنية التحية للحيّ، بالاضافة الى اعتماد دفعة لتقديم خدمات هندسية لصيانة أربعة مباني متضررة بشكل خطير في منطقة أبراج الندى.

يذكر أنه يجري إعادة إعمار حي الندى بتمويل من الحكومة الإيطالية بتكلفة 16.5 مليون يورو، والتي تتضمن إقامة مشاريع بنية تحتية، وترميم 281 وحدة سكنية، وإعادة تأهيل 21 بناية سكنية، عدا عن تشييد 23 عمارة تضم 186 وحدة سكنية.

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