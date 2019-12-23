وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: اعتماد صرف دفعات مالية لمشاريع حيّ الندى بغزة وكالة الرأي الفلسطينية حكم بالسجن 9 سنوات وغرامة مالية على أسير من عناتا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة والكلية الجامعية تناقشان امتحانات مبحث التكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية تشغيل مولد ثالث بمحطة الكهرباء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يشيد بإنجازات "الأنشطة الطلابية" بالمديرية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يواصل تفقده سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب شاباً ويعتقله على الحدود الشرقية لجنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : 17 من ذوي الأسرى يزورون أبنائهم في سجن "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تجتمع مع الطلبة الحاصلين على منحة الجزائر وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تستلم أحد الخزانات بعد إعاده بنائه
أخبار » الأخبار الحكومية

تعديل مواعيد تسجيل الفئات للسفر عبر معبر رفح البري

23 كانون أول / ديسمبر 2019 01:09

أعلنت صالة التسجيل للسفر لمعبر رفح البري، أنه تم إجراء دمج وتعديل على أيام تسجيل الفئات للسفر عبر معبر رفح، وذلك على النحو الآتي، مع إرفاق المستندات المطلوبة:

 

الأحد: الإقامات والجوازات الأجنبية.

 

المطلوب للإقامات: (جواز السفر، إقامة سارية المفعول).

المطلوب للجوازات الأجنبية: (جواز السفر الأجنبي، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).

 

الاثنين: التأشيرات.

المطلوب: (جواز السفر، تأشيرة أصلية سارية المفعول).

 

 الثلاثاء: المرضى.

 

المطلوب: (جواز السفر، تحويلة طبية أصلية سارية المفعول، أو تقرير طبي جديد من وزارة الصحة).

 

الأربعاء: الجوازات المصرية والجنسيات المصرية.

 

المطلوب للجوازات المصرية: (جواز السفر المصري، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).

المطلوب للجنسيات المصرية: (جواز السفر، شهادة ميلاد الأم المصرية، وما يثبت للحصول على الجنسية).

 

الخميس: الطلاب والزيارات.

 

المطلوب للطلاب: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي مع وصل دفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).

المطلوب للزيارات: (جواز السفر، وألا يقل عمر الذكور عن 40 عاماً، والإناث عن 30 عاماً).

 

وأكدت صالة التسجيل على ضرورة الالتزام باليوم المحدد لكل فئة، مع اصطحاب المستندات المذكورة.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟