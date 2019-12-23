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بلدية غزة تصلح انهيارًا بخط صرف صحي بحي الرمال الشمالي

23 كانون أول / ديسمبر 2019 01:25

بلدية غزة تصلح انهيارًا بخط صرف صحي بحي الرمال الشمالي
بلدية غزة تصلح انهيارًا بخط صرف صحي بحي الرمال الشمالي

غزة- الرأي

تمكنت بلدية غزة من إصلاح الإنهيار الذي حدث في خط الصرف الصحي بشارع أحمد عبد العزيز، في منطقة الرمال الشمالي غرب المدينة، والذي يوجد بعمق نحو 3 أمتار في الأرض بعد جهود بذلتها طواقم البلدية طلية 24 ساعة من العمل المتواصل.
وكانت وحدة المعلومات والشكاوي في البلدية قد تلقت إشارة من المواطنين عبر الرقم 115 عند الساعة 8 من مساء أول أمس السبت، تفيد بوجود تسرب لمياه الصرف الصحي.
وفور ورود الإشارة تحركت طواقم البلدية للمكان وبعد الفحص تبين أن سبب تسرب المياه ناجم عن إنهيار في خط الصرف الصحي من نوع ( الاسبست) في الشارع بسبب قدم الخط وتلفه.
وعملت طواقم البلدية طلية الليل على شفط المياه التي ترد للخط عبر آلية خاصة لمنع اردتداد المياه لبيوت المواطنين، وفي ساعات الصبح تم حفر الطريق في منطقة تسرب المياه وتبين وجود تلف وانهيار في الخط بطول يبلغ نحو 30 متراً.
وطيلة ساعات نهار أمس الأحد عملت طواقم البلدية كخلية نحل وتم تركيب خط من نوع بلاستيك بدلاً من الخط المهترئ وإصلاح التلف في الخط وإعادة ردم الحفر وافتتاح الشارع من جديد .

80075591_2713211098768552_230518488278499328_n بلدية غزة تصلح انهيارًا بخط صرف صحي بحي الرمال الشمالي 80192844_2713211082101887_6994178259546013696_o
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