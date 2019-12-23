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"صحة الأم والطفل": تطبيق بروتوكول موحد يقلل نسبة المراضة والوفيات بين الأمهات

23 كانون أول / ديسمبر 2019 01:34

"صحة الأم والطفل": تطبيق بروتوكول موحد يقلل نسبة المراضة والوفيات بين الأمهات

غزة- الرأي

أكدت د. نهلة حلس مدير دائرة صحة الأم والطفل بوزارة الصحة، على رفع الوعي المجتمعي لدى السيدات لتقليل نسبة المراضة والوفيات بين الأمهات، وذلك بوضع بروتوكول وطني موحد للضفة وغزة عن طريق مؤسسة "جذور" لتفي بالخدمة، وتدريب فريق متكامل.

ونوهت د. حلس  الى تدشين خدمة مشورة ما قبل الحمل في القطاع الحكومي بوزارة الصحة مع بداية العام الحالي 2019".
وأوضحت ، أنه للأهمية الطبية يستوجب على السيدات الخضوع للفحص الطبي قبل الحمل وذلك لإعدادهن لمرحلة الحمل من خلال التقصي لعوامل الخطورة ومعالجتهن قبل الحمل، لافتة أنه تم التعامل مع (1547) حالة مشورة ما قبل الحمل، في حين تم تغطية ما نسبته 98% من السيدات في رعاية الحوامل، وبلغ عدد زيارات متابعة الحمل 5 زيارات للسيدة الواحدة.

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