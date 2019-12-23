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من ستصرف له المنحة القطرية هذا الشهر ؟

23 كانون أول / ديسمبر 2019 02:01

منحة-100-غزة
منحة-100-غزة

قالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إن كشف صرف المنحة القطرية ( 100 دولار ) لشهر 12/2019 يحتوي على ٤٠ ألف أسرة جديدة.

وذكرت في تصريح وصل "الرأي" اليوم الاثنين، أنه تم اعتماد الأسماء ممن قاموا بالتسجيل على رابط وزارة التنمية الاجتماعية قبل ثمانية أشهر.

وبينت أن الكشف يحتوي على كل من استلم المنحة أقل من ٧ مرات وتنطبق عليهم الشروط ، ويشمل أيضا كل من استلم ٧ مرات وعدد أفراد أسرته ٥ أفراد فأكثر وتنطبق عليهم الشروط أيضا.

وأكدت الوزارة أن اعتماد الكشف الحالي، تم وفق شروط محددة وهي أن يكون ذكر متزوج، أنثى أرملة أو مطلقة، ولا يستلم مخصصات شؤون اجتماعية هو أو زوجته و أن يكون غير موظف هو أو زوجته.

وذكرت أن الإعلان على رابط الفحص سيكون بوقت لاحق حيث سيتم رفعه على مواقع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019م.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، من بينها أسماء لأسر معتمدة ضمن كشف جديد، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

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