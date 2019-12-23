وكالة الرأي الفلسطينية من ستصرف له المنحة القطرية هذا الشهر ؟ وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبدأ بربط محطات الصرف الصحي بمحطة البريج وكالة الرأي الفلسطينية "صحة الأم والطفل": تطبيق بروتوكول موحد يقلل نسبة المراضة والوفيات بين الأمهات وكالة الرأي الفلسطينية عمليات القسطرة.. تطور متسارع لعلاج كافة أعضاء الجسم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تصلح انهيارًا بخط صرف صحي بحي الرمال الشمالي وكالة الرأي الفلسطينية تعديل مواعيد تسجيل الفئات للسفر عبر معبر رفح البري وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: اعتماد صرف دفعات مالية لمشاريع حيّ الندى بغزة وكالة الرأي الفلسطينية حكم بالسجن 9 سنوات وغرامة مالية على أسير من عناتا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة والكلية الجامعية تناقشان امتحانات مبحث التكنولوجيا
أخبار » الأخبار الحكومية

رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة

23 كانون أول / ديسمبر 2019 03:24

غزة – الرأي:

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية مساء اليوم الاثنين رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة 100 دولار.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص المنحة القطرية لشهر12/2019، مبينةً ان الدفعة الحالية ستضم نحو 40 ألف أسرة جديدة ضمن الكشوف.

وأوضحت الوزارة، أن الكشف يحتوي على كل من استلم المنحة أقل من ٧ مرات وتنطبق عليهم الشروط، ويشمل أيضا كل من استلم ٧ مرات وعدد أفراد أسرته ٥ أفراد فأكثر وتنطبق عليهم الشروط أيضاً.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن أمس أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019م.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، من بينها أسماء لأسر معتمدة ضمن كشف جديد، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

رابط الفحص اضغط هنا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟