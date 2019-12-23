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قاسم: استمرار اقتحام الأقصى عدوان سافر على المقدسات

23 كانون أول / ديسمبر 2019 05:08

حازم قاسم
حازم قاسم

غزة – الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم "إن استمرار اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك استهتار بمشاعر كل الأمة العربية والإسلامية، وعدوان سافر على مقدساتها".

وأضاف قاسم "إن الاقتحامات المتزايدة للمسجد الأقصى تأخذ تشجيعها من الدعم الأمريكي لجرائم الاحتلال وقراراتها بخصوص مدينة القدس".

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات المتواصلة تؤكد حجم الجريمة التي يرتكبها دعاة التطبيع مع الاحتلال بحق شعبنا وقضيته.

وعبر عن تقديره لحجم البطولة والفداء التي يُبديها المرابطون في المسجد الأقصى دفاعًا عن حرمته وهويته.

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