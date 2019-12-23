"بروخ" تدعو للتحقيق مع جنود الاحتلال في ظل قرار الجنايات

الداخل المحتل-الرأي:

أثارت تصريحات ضابطة سابقة في جيش الاحتلال عضباً واسعاً في أوساط الاحتلال.

حيث طالبت العقيد احتياط المحامية "فنينا شربيت بروخ" إلى فتح تحقيقات مع جنود جيش الاحتلال في ظل قرار المحكمة الدولية الأخير بفتح تحقيق جنائي ضد ضباط جيش الاحتلال بتهم جرائم حرب.

وأوضح موقع "معاريف العبري"، أن المحامية بروخ تعمل أيضا كباحثة في معهد الأمن القومي، كما أنها كانت تعمل كمستشارة قضائية في الوفود الإسرائيلية للمفاوضات مع الفلسطينيين وسوريا.

ومن جانبها، أوضحت "بروخ" في عدد من المقابلات والمقالات التي نشرتها مؤخرا، بأنه يجب فتح تحقيق مسبق مع جنود وضباط الجيش للتأكيد على استقلالية قضاء الاحتلال في تعامله مع جنود جيشه.