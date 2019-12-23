أطباء النصر يناقشون حالة يشتبه إصابتها بمرض "كوازاكي"

غزة- الرأي:

ناقشت الدكتورة دعاء السحار والملتحقة ببرنامج البورد لطب الأسرة وبإشراف الدكتورة سوسن شراب رئيس قسم أطفال (3) حالة مرضية لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات كان يعاني من تشنج في الرقبة وصعوبة بحركته وذلك بعد تعرضه لالتهاب الحلق قبل ظهور ذلك بــ 3 أسابيع.

وتوضح أنه وبالفحص الطبي تبين وجود احمرار في العينين وتضخم بسيط في القلب مما استدعى إجراء صورة تلفزيونية للقلب، وتبين وجود توسع في الشرايين التاجية وتم تشخيصه بأعراض غير مكتملة لمرض كوازاكي، حيث تلقى المريض العلاج اللازم.

وكانت المحاضرة بحضور د. مصطفى الكحلوت مدير المستشفى والدكتور ماجد عوض الله استشاري طب الأطفال وأعضاء اللجنة العلمية ورؤساء الأقسام وأطباء الامتياز والبورد.

وتأتى هذه المحاضرة ضمن نشاطات اللجنة العملية والعلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الأطفال.

ومرض " كاوازاكي " يصيب ثلاثة أطفال في البيضاء ... ويظهر مرض كاوازاكي على شكل التهاب شامل يصيب الأوعية الدموية صغيرة ومتوسطة الحجم ويؤثر في جدرانها مما قد يسبب التوسعات الشريانية (مرض أم الدم) خاصة للشرايين التاجية وهي التي تغذي القلب.