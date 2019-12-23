إصابة فلسطينية وابنتها باعتداء للمستوطنين في الخليل

أصيبت سيدة وابنتها في حي "تل الرميدة" بمدينة الخليل مساء اليوم الاثنين، في اعتداء للمستوطنين، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال شاب في ذات المدينة بزعم حيازته سكيناً.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه الطبية قدمت الاسعافات الأولية اللازمة لسيدة وابنتها في تل الرميدة بالخليل، جراء مهاجمتهما بغاز الفلفل من قبل أحد المستوطنين.

ويتعرض سكان حي تل الرميدة بصورة شبه يومية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين الذين يقيمون في البؤرة الاستيطانية المقامة في الحي والمسماة "رمات يشاي"، وهي واحدة من بين خمس بؤر مقامة في قلب الخليل والبلدة القديمة من المدينة.

في سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بزعم حيازته سكينا عند مدخل المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتقال فلسطيني كان يحمل سكيناً على مدخل المسجد الإبراهيمي جنوب مدينة الخليل.