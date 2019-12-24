الطقس: أجواء ماطرة وباردة حتى نهاية الأسبوع

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً الى غائم جزئي ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي، حيث تبدأ الأمطار ليلا، خاصة في بعض المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر مائجا.

هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام وبارداً وماطرا فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا الى شديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على بعض المناطق الشمالية والوسطى، وخلال ساعات المساء والليل تمتد الأمطار الى بقية المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .

ويوم بعد غد الخميس، يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة، ومن خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.