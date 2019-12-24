ليفربول يتسلح بسجل مثالى ضد ليستر سيتى

يخوض محمد صلاح نجم منتخب مصر اختبارًا صعبًا مع ليفربول الذي يحل ضيفًا على ليستر سيتي في العاشرة مساء الخميس بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتسلح ليفربول بالنتائج الجيدة التى حققها ضد ليستر سيتي فى السنوات الأخيرة، حيث حافظ الريدز على سجله خاليًا من الهزائم أمام "الثعالب" منذ عامين و3 أشهر فى جميع البطولات وتحديدًا منذ الهزيمة الأخيرة فى بهدفين دون مقابل فى بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم 19 سبتمبر من عام 2017.

ومنذ هذه الهزيمة نجح ليفربول فى تحقيق الفوز فى 4 مباريات أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، فيما انتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما فى 30 يناير من مطلع العام الجارى.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتي صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، ويمتلك "الريدز" مباراة مؤجلة مع وست هام يونايتد.

وستكون مباراة ليستر سيتي هى الأولى لفريق ليفربول بعد تتويجه بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر عقب فوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت الماضي بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على ليستر سيتي في تلك المباراة للقضاء على آمال "الثعالب" مبكرًا في المنافسة على حصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم، قبل أن يستضيف وولفرهامبتون صاحب العروض القوية الأحد المقبل بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 20.