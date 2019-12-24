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أهداف جريزمان مع برشلونة تعادل 5 مهاجمين من ريال مدريد

24 كانون أول / ديسمبر 2019 08:47

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رغم الانتقادات العديدة التى وجهت إلى المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان هذا الموسم بسبب عدم تأقلمه سريعا مع خطط لعب برشلونة، إلا أن الأرقام تقول عكس ذلك بعد تألق اللاعب في مسابقة الدوري الإسباني.

وفى إحصائية ذكرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أهداف جريزمان هذا الموسم تعادل 5 مهاجمين من فريق ريال مدريد في الدوري الاسباني هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان سجل 7 أهداف هذا الموسم في الليجا، وهو نفس مجموع أهداف لاعبو ريال مدريد، هازارد (1) +بيل (2)+رودريجو (2)+ فينيسيوس (1)+ لوكا يوفيتش (1).

كما أن جريزمان لديه 4 أسيست، مقابل هازارد (3)، بيل (2) وفينيسويس (1).

وتعاقد برشلونة مع جريزمان الصيف الماضي بعد انتهاء عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد الاسباني، ليكون شراكة هجومية في البارسا مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

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