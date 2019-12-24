بدء صرف المنحة القطرية لـ 75 أسرة فقيرة بغزة

غزة - الرأي

بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، صباح الثلاثاء، صرف منحة الـ 100 دولار لـ 75 أسرة فقيرة في القطاع عبر فروع بنك البريد.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن كشف صرف المنحة القطرية لشهر ديسمبر يحتوي على ٤٠ ألف أسرة جديدة تم اعتمادها ممن قاموا بالتسجيل على رابط وزارة التنمية الاجتماعية قبل ثمانية أشهر.

وذكرت الوزارة، أن الكشف يحتوي على كل من استلم المنحة أقل من ٧ مرات وتنطبق عليهم الشروط، ويشمل أيضًا كل من استلم ٧ مرات وعدد أفراد أسرته ٥ أفراد فأكثر وتنطبق عليهم الشروط أيضًا.

وأشارت إلى أن اعتماد الكشف الحالي قد تمّ وفق شروط محددة، وهي أن يكون ذكر متزوج، أنثى أرملة أو مطلقة، لا يستلم مخصصات شؤون اجتماعية هو أو زوجته، وأن يكون غير موظف هو أو زوجته.