وكالة الرأي الفلسطينية رئيس ريال مدريد السابق ينافس بيريز فى الانتخابات المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية بدء صرف المنحة القطرية لـ 75 أسرة فقيرة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أهداف جريزمان مع برشلونة تعادل 5 مهاجمين من ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يتسلح بسجل مثالى ضد ليستر سيتى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد في غزة لـ 15 ميلًا وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات بالقدس والضفة وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء ماطرة وباردة حتى نهاية الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلين جنوب القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يدرس منع دخول موظفي الجنائية الدولية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

بدء صرف المنحة القطرية لـ 75 أسرة فقيرة بغزة

24 كانون أول / ديسمبر 2019 08:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، صباح الثلاثاء، صرف منحة الـ 100 دولار لـ 75 أسرة فقيرة في القطاع عبر فروع بنك البريد. 

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن كشف صرف المنحة القطرية لشهر ديسمبر يحتوي على ٤٠ ألف أسرة جديدة تم اعتمادها ممن قاموا بالتسجيل على رابط وزارة التنمية الاجتماعية قبل ثمانية أشهر.

وذكرت الوزارة، أن الكشف يحتوي على كل من استلم المنحة أقل من ٧ مرات وتنطبق عليهم الشروط، ويشمل أيضًا كل من استلم ٧ مرات وعدد أفراد أسرته ٥ أفراد فأكثر وتنطبق عليهم الشروط أيضًا.

وأشارت إلى أن اعتماد الكشف الحالي قد تمّ وفق شروط محددة، وهي أن يكون ذكر متزوج، أنثى أرملة أو مطلقة، لا يستلم مخصصات شؤون اجتماعية هو أو زوجته، وأن يكون غير موظف هو أو زوجته.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منح دراسية على عدد من الطلبة المحتاجين في الجامعة الإسلامية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟