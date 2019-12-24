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جوجل تتيح ميزة جديدة لمستخدمى تطبيقها للصور

24 كانون أول / ديسمبر 2019 09:21

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طرحت جوجل مزيدا من المميزات الجديدة لتطبيق الصور التابع لها Google Photos، والتى يأتى على رأسها ميزة تتيح تكبير مقاطع الفيديو التى يتم تشغيلها في تطبيق الصور.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فإن Google Photos هو التطبيق الذي يستخدمه معظم مستخدمي الهواتف الذكية بنظام أندرويد لعرض الصور، وذلك بفضل العديد من الميزات المفيدة في التطبيق، وقد اكتشف الأشخاص في XDA أدلة على الميزة الجديدة في إصدار صور Google 4.33.

وبحسب التقرير فسيتمكن المستخدم من الاعتماد على الإيماءات لتكبير الفيديو في تطبيق صور جوجل، لذلك فإن المستخدمين الذين يفضلون التركيز على تفاصيل معينة لمقطع فيديو، فسيتمكنون من القيام بذلك فقط باستخدام لمس الشاشة فقط، مع ملاحظة أن الميزة قيد التطوير حاليًا وسيتم نشرها على الجمهور بمجرد أن تصبح جاهزة.

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