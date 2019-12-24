يوتيوب يتيح للمستخدمين ميزة البحث الصوتى عن الفيديوهات عبر الويب

أضافت شركة جوجل للمستخدمين القدرة على إجراء بحث صوتي عبر موقع يوتيوب، وذلك من أجل الوصول إلى مقاطع الفيديو التى يفضلونها بسهولة ويسر.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فكشفت المهندسة الشهيرة Jane Manchun Wong أن يوتيوب يعمل حاليًا على توفير ميزة البحث الصوتي على الويب، مما يعني أنه سيتيح للمستخدمين استخدام صوتهم لإجراء عمليات البحث، وسيظهر رمز الميكروفون بجوار مربع البحث المستطيل مباشرةً، وسيبدأ النقر على أيقونة الميكروفون في الاستماع إلى ما تقوله وسيحقق لك النتائج ذات الصلة.

كما يمكن القيام بذلك على تطبيق يوتيوب على كل من iOS وأندرويد، والآن ستتمكن قريبًا من القيام بذلك على موقع YouTube.

وعلى الرغم من أن الكثير من المستخدمين لا يرغبون في استخدام صوتهم للبحث في الويب إلا أن البحث الصوتي يمكن أن يكون مفيدًا في العديد من السيناريوهات.

وبالتالي فقد أصبح ميزة لا بد منها لجميع تطبيقات الموبايل تقريبًا، فإلى جانب تطبيقات الأجهزة المحمولة، ترغب العديد من الشركات في إضافة القدرة على إجراء عمليات البحث الصوتي إلى معادلات الويب لتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم.

وحتى الآن فإن هذه الميزة في مرحلة الاختبار حاليًا وهذا يعني أنه سيتعين عليك الانتظار بعض الوقت لإجراء بحث صوتي على موقع يوتيوب على الويب.