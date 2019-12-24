أبل تسعى لإطلاق 4 هواتف أيفون تدعم تقنية 5G العام المقبل

كشف تقرير حديث أن شركة أبل قد تطلق خلال العام المقبل 2020، ما يصل إلى 4 هواتف ذكية تدعم شبكة اتصال الجيل الخامس، ويأتى ذلك تأكيدا إلى التقارير السابقة التى أشارت إلى أن الشركة تعتزم اعتماد هذه التقنية الحديثة في هواتفها الذكية.

وبحسب موقع gizchina التقني الصيني، فمن المنتظر أن تجري أبل بعض التغييرات في جدولها الزمنى لإطلاق هواتف أيفون خلال العام المقبل، حيث ستقدم اثنين من الإصدارات خلال النصف الأول من 2020، بينما تنطلق الإصدارات الأخرى في النصف الثاني من 2020، حيث تأتى هذه التسريبات من قبل أحد موردي أبل.

ومن المنتظر أن تقدم أبل 4 نماذج لهواتف أيفون من الجيل الخامس، ومن المتوقع أن يصل مخزون أبل من وحدات الأيفون 5G إلى 120 مليون وحدة، فيما تشير التقارير إلى أن أبل ستطلق 4 هواتف أيفون وذلك نتيجة لتأخر الشركة عن عمالقة تصنيع الهاتف في إطلاق إصدارات 5G خلال 2019.

كما تشير التوقعات إلى أن أبل فى طريقها لاستخدام رقاقة X55 لدعم اتصال الهواتف بشبكات SA وNSA، وعلى الجانب الآخر، تشير التوقعات إلى أن هواتف أيفون 5G ستأتى بمستوى تسعير مرتفع يصل إلى 1854 دولار تقريباً، كما تشير التوقعات إلى أن هواتف الأيفون تأتي العام المقبل بحجم يبدأ من 5.4 بوصة، مع اثنان من الهواتف بحجم 6.1 بوصة، وإصدار بحجم 6.7 بوصة.