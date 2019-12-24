النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2372 )  الثلاثاء 24/12/2019

24 كانون أول (ديسمبر)

24 كانون أول (ديسمبر)

1967 م استقالة أحمد الشقيري من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وتولي عيسى حمودة رئاسة المنظمة بالوكالة.

1967 م استقالة أحمد الشقيري من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وتولي عيسى حمودة رئاسة المنظمة بالوكالة.