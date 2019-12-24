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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2372 ) الثلاثاء 24/12/2019
أخبار فلسطينية
أشتية يتهم نتنياهو بعرقلة الانتخابات الفلسطينية
عباس يمنح المعنيين صلاحيات استكمال ملفات «الجنائية
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو دول العالم لسحب حضورها من مستوطنات إسرائيل
الخارجية الفلسطينية: تبريرات نتنياهو ضد الجنائية الدولية إصرار على الجريمة
الشروع بصرف المنحة القطرية لـ 75 ألف أسرة فقيرة بغزة
حماس: اقتحام المستوطنين للأقصى عدوان سافر على المقدسات
فؤاد الشوبكي لـ(م ت ف) وفتح: خذلانكم سيجعلني الشهيد القادم على مذبح الحرية
شعث: إحصاء المغتربين سينتقل لمحطته الثانية الشهر المقبل
مهرجان في الخليل بمناسبة يوم اللغة العربية
الرئيس عباس يحضر قداس منتصف الليل في بيت لحم غدا
أخبار إسرائيلية
وزير إسرائيلي يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية إذا لم تسحب الدعاوى من «لاهاي»
هل تطيح المحكمة العليا بنتنياهو من رئاسة الوزراء في ظل قضايا الفساد؟
هآرتس: جندي إسرائيلي تسبب بكسر جمجمة سيدة في العيسوية
نتنياهو يشكر بومبيو على "الوقوف مع العدل" بعد قرار مدعية الجنائية الدولية
"إسرائيل" توقف خططها لضم وادي الأردن خشيةً من الجنائية الدولية
محكمة إسرائيلية تأمر مستوطنين بإخلاء منزل استولوا عليه في تل
فيديو.. استخدمتها إسرائيل في حرب أكتوبر.. قصة القوارب الفرنسية المسروقة
اخبار دولية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي من إسرائيل
اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: قرار المحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم إسرائيل تطور مهم
بومبيو يجدد تأكيد واشنطن على "شرعية الاستيطان" في الضفة الغربية
مشروع بحثي إسرائيلي يناقش التهديدات الوجودية الخمسة على الدولة
أخبار عربية
العاهــل الأردنـي: دفاعي عن القدس واجب
وليد المعلم: إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على دمشق
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جيش الاحتلال يعتقل قياديا في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية
بيت لحم تستعد لانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد
نتنياهو وأتباعه يؤجّجون حربهم الشعواء ضد الجهاز القضائي الإسرائيلي
الإشادات بقرار الجنائية الدولية تتواصل وتحذيرات من الضغط على القضاة واستغلال ثغرات «ميثاق…
بعد نقله للعلاج في الأردن.. المطران عطا الله حنا يتهم إسرائيل بمحاولة تسميمه
اشتية: تحقيق “الجنائية” بالجرائم الإسرائيلية اعتراف دولي بحدود “67”
عباس: نأمل أن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال والاستقلال
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
أشتية يتهم نتنياهو بعرقلة الانتخابات الفلسطينية
لخليج الإماراتية
«إسرائيل» تسمم المطران عطا الله حنا بمواد كيماوية
اشتية: نتنياهو يتجاهل طلبنا بشــأن الانتخــابـــات بالقـــدس
الأهرام المصرية
بيت لحم" تستعد لإطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد
الشروق المصرية
من بين 600 طلب من مسيحيي غزة لزيارة الضفة والقدس.. إسرائيل توافق على 55 فقط
الخارجية الفلسطينية: تبريرات نتنياهو ضد الجنائية الدولية إصرار على الجريمة
الغد الأردنية
التصاريح الإسرائيلية تنغص فرحة مسيحيي قطاع غزة في عيد الميلاد
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 مرابطات في “الأقصى”
الشرق القطرية
3 ملفات فلسطينية تحقق فيها الجنائية
اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: قرار المحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم إسرائيل تطور مهم
إسرائيل تفقد صوابها وتتهم الجنائية بمعاداة السامية
اشتية: تحقيق الجنائية اعتراف دولي بحدود 67
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يعتقل 25 مواطناً بالضفة و القدس المحتلتين
الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
توغل آليات عسكرية للاحتلال شمال شرق قطاع غزة
الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد في غزة لـ 15 ميلًا
"الضمير": الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم "حرب" و"ضد الإنسانية" بالأراضي المحتلة
أهالي الأسرى يدعون "الجنائية" للتحقيق بجرائم الاحتلال ضدهم
دعوات لهبة واسعة وتصعيد المواجهة مع الاحتلال دعماً للأسرى
الاحتلال يعتقل أربع مقدسيات من داخل "الأقصى"
232 متطرفًا يُدنسون باحات "الأقصى"
القدس المحلية
اعتقال 22 مواطنا بينهم المناضل أحمد قطامش
وزارة البيئة الإسرائيلية: إرجاء تشغيل حقل للغاز لبضعة ايام بسبب غياب المعايير
الاحتلال يعتقل طفًلا قرب "الإبراهيمي"
فيديو | الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر
بيت لحم: بدء احتفالات الميلاد والرئيس يشارك في قداس منتصف الليل
شرق بيت حانون.. توغل إسرائيلي وإطلاق نار على المزارعين
محيسن: لجنة مختصة تستقبل ملفات اعتداءات الاحتلال الفردية لرفعها للجنائية
فلسطين تحقق أرقاما قياسية..أكثر من 3.5 مليون سائح العام الحالي
بيت لحم والناصرة في أعياد الميلاد.. كثير من الزائرين قليل من الروحانية
الحياة الجديدة
"الإحصاء" و"النقد" يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني
"كهرباء إسرائيل" تتراجع عن قطع التيار اليوم
رام الله: مسيرة كشفية لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة
الأيام
»صناعة الأعلاف.. قطاع واعد يبحث عن مستثمرين
»أكثر من 3.5 مليون سائح زاروا فلسطين العام الحالي
نداء يونس في "كتابة الصمت" .. تجربة شعرية مغايرة بين مجموعتين!
"النوم في حقل الكرز" لأزهر جرجيس .. رحلة البحث عن حُمرة قبرٍ مُرتجى!
»شعرية السينما وأسئلة الهوية والحرية في "إن شئت كما في السماء" لإيليا سليمان
»المطران عطا الله حنا: الاحتلال مسؤول عن حادثة تسمّمي
وكالة صفا
الاحتلال يمنع سفر 10 مواطنين من معبر الكرامة
"إعمار الخليل" تنتزع قرارا بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري
كيف تستخدم "إسرائيل" الدبلوماسية الرقمية للوصول للعالم العربي؟
إصابة سيدة وابنتها باعتداء مستوطن بالخليل
قافلة مساعدات طبية أردنية تصل لغزة
وقفة تضامنية مع الأسيرين الشوبكي وزهران بنابلس
حماس تدين مشاركة فريدمان في إضاءة "الشمعدان" في ساحة البراق
الاحتلال يدمر مساكن ومزارع شرق نابلس
"الضمير" تجمع أدلة حول ممارسة التعذيب بحق المعتقلين
الاحتلال يصيب شابًا ويعتقله شرق غزة
الاحتلال يستهدف صيادي العصافير شرق خانيونس
وكالة الرأي الفلسطينية
نتنياهو يجمّد مشاورات ضم الأغوار خوفًا من "الجنائية الدولية"
الاحتلال يعيد توسعة مساحة الصيد في غزة لـ 15 ميلًا
محكمة الاحتلال تؤجل البتّ في استئناف الأسير المضرب زهران
حملة مداهمات واعتقالات بالقدس والضفة
الاحتلال يهدم منزلين جنوب القدس
إجراءات إدارية جديدة لضبط حركة الزائرين لمجمع الشفاء
الاحتلال يدرس منع دخول موظفي الجنائية الدولية
الزراعة": تقليص المساحة المزروعة بالورود لـ11دونم
بلدية غزة تبدأ بربط محطات الصرف الصحي بمحطة البريج
فلسطين اليوم
رئيس لجنة دعم الصحفيين: 2019 عام الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين والمحتوى الفلسطيني
الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
تعذيب يرتقي لجرائم حرب تعرض له المعتقلين على خلفية عملية "بوبين"
طالع حركة الطرق والحوادث في شوارع وطرقات قطاع غزة
الخضري: 2019 العام الأسوأ اقتصادياً على غزة بسبب الحصار و85% تحت خط الفقر
شاهد بالفيديو: سرب دلافين في بحر عسقلان المحتلة
آليات الاحتلال تجرف أراضي الفلسطينيين لتوسعة مستوطنة جنوب نابلس
مراسلنا:الاحتلال يعتقل 13 مقدسيا ويحطم نُصبا تذكاريا في العيسوية
شباب جباليا يفوز على الشجاعية بهدفين نظيفين
سما نيوز
يديعوت تكشف: "إسرائيل" توقف خططها لضم وادي الأردن خشيةً من الجنائية الدولية
الاحتلال يشن حملة اقتحامات و اعتقالات واسعة في مدن الضفة طالت 20 مواطنا
هارتس :خطّةٍ إسرائيليّةٍ للإطاحة بالملك عبد الله بزعم”عدم شرعيته” والتعويل على “ربيعٍ أردنيٍّ”
معد لخدمة عدة اسلحة.. موقع عبري يكشف عن مشروع عسكري سري لجيش الاحتلال كلف مليارات
موقع عبري يكشف عن سبب زيادة كمية الوقود لقطاع غزة اليوم
الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
الرئيس لعائلة الشهيدة الرابي: سنلاحق الجناة أمام المحاكم الدولية حتى ينالوا العقاب
الليكود يلغي الانتخابات الداخلية على قائمة الحزب وساعر يتملق نتنياهو
تحذيرات : منخفضان جويان من الأربعاء للأحد
المقاومة الفلسطينية بين مُراكمة القوة ومُشاغلة العدو..د. وليد القططي
الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة
شعث: إحصاء المغتربين سينتقل لمحطته الثانية الشهر المقبل
جامعة الأزهر بغزة تعلن عن جملة إعفاءات للطلبة "المتعففين والفقراء"
"الاتصالات" تدعم تجهيز طابق (ICU) للأطفال في مستشفى رام الله
محكمة الاحتلال تقرر اخلاء المستوطنين من منزل عائلة البكري بالخليل
استمرار الجهود لنشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات
عرب 48
نابلس: تجريف أراضي للفلسطينيين لتوسيع المشروع الاستيطاني
الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر بالقدس
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل 32 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة وي..
أبو مويس يتفق مع نظيره المصري على خطة عمل لتنفيذ الت..
معايعة: الكشف النهائي عن أرضية الفسيفساء في قصر هشا..
نتنياهو يجمد مشاورات ضم الأغوار تحسبا من "الجنائ..
الاحتلال يحول أسيرا من قباطية بعد إنتهاء محكوميته إل..
حدث في مثل هذا اليوم
- 24 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م استشهاد فادي علوان، أحد أعضاء كتائب القسام، في انفجار سيارة كان يقودها في نابلس
- 1967 م استقالة أحمد الشقيري من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وتولي عيسى حمودة رئاسة المنظمة بالوكالة.
- 1993م مقتل ضابط إسرائيلي كبير وجرح 3 جنود إثر إطلاق النار على سيارة عسكرية في غزة بحي النصر وأعلنت كتائب القسام مسئوليتها عن العملية
- 1908 م تأسيس صحيفة "النجاح" في القدس، لصاحبها ومحررها الشيخ علي أحمد الريماوي. جريدة سياسية أدبية علمية زراعية تصدر مرة واحدة كل أسبوع.
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