بلدية غزة تستبدل خط صرف صحي في الرمال الشمالي

غزة- الرأي

تمكنت بلدية غزة، من معالجة مشكلة تسديد خط الصرف الصحي المتهالك بشارع أحمد عبد العزيز في حي الرمال الشمالي غرب المدينة، والموجود على عمق 3 أمتار ونصف في الأرض بعد جهود بذلتها طواقم الصيانة في البلدية طلية 24 ساعة من العمل المتواصل.

وذكرت الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي في البلدية، أن فرق الصيانة والتعزيل نفذت أعمال صيانة واستبدال لخط الصرف الصحي المتهالك في الشارع بعد انسداد الخط بشكل كامل.

وأوضحت أن هذه الأعمال جاءت استجابة للشكاوى والنداءات المقدمة عبر رقم وحدة المعلومات والشكاوى (115) في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الماضي، تفيد بوجود تسرب لمياه الصرف الصحي وطفح المياه العادمة في المنطقة.

وأشارت إلى تحرك الطواقم الميدانية للمكان فور تلقي الإشارة وبعد الفحص تبين أن تسرب المياه العادمة وطفحها ناجم عن إنهيار في خط الصرف الصحي من نوع (الاسبست) في الشارع وانسدده بشكل كامل نظرًا لاهترائه وقدمه.

وأضافت أن طواقم البلدية عملت وفق خطة طارئة على مسارين الأول شفط المياه العادمة طيلة الليل من مناهل الصرف الصحي في المنطقة المحيطة حتى تمنع حدوث الطفح في منازل المواطنين، والثاني تمديد خط جديد بدلاً من الخط القديم المتهالك والمغلق بطول يبلغ نحو 30 مترًا.

وأكدت أن الطواقم المختلفة عملت طيلة ساعات النهار كخلية نحل، لمعالجة المشكلة ومنع حدوث أي طفح في منازل المواطنين والمباني والمنشآت التجارية في المكان، وتم تركيب الخط الجديد من نوع بلاستيك، بدلاً من الخط المهترئ وإصلاح التلف في الخط وإعادة ردم الحفر وافتتاح الشارع من جديد أمام حركة المركبات والمواطنين.

