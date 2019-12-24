وزارة العمل تناقش آلية تطبيق النظام المالي لجمعية زينة التعاونية

غزة- الرأي

اجتمعت وزارة العمل ممثلةً بمدير عام هيئة العمل التعاوني أ. نبيل المبحوح وموظفي الهيئة، بمديرة جمعية زينة التعاونية للمشغولات الحرفية حنين السماك و أ. سامي ابو الروس لمناقشة النظام المالي الذي سيتم تطبيقه من قبل الجمعية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والخاصة ويحافظ على الحقوق .

يُذكر أنّ جمعية زينة التعاونية جمعية مستقلة مؤلفة من أشخاص اتحدوا معا طواعية لتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة عن طريق منشأة مملوكة ملكية جماعية ويشرف عليها ديمقراطيا، تهدف إلى تلبية احتياجات أعضائها وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، و تعزيز مفاهيم التعاون والاعتماد على الذات والديمقراطية والمساواة والعدالة والتضامن بين أعضائه ، كما تقدم الجمعية خدمات التعليم والتدريب لأعضائها وللمجتمع المدني.

