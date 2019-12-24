الأشغال: بدء إنشاء 111 وحدة سكنية جديدة في حي الندى

غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان انطلاق العمل في إنشاء (111) وحدة سكنية جديدة في حي الندى شمال قطاع غزة ضمن المنحة الإيطالية.

وقال سرحان، إن المشروع الجديد عبارة عن (12) عمارة سكنية بإجمالي (111) وحدة سكنية تشمل المرافق والخدمات العامة وهي عبارة عن مرحلتين من المشروع حيث تم حفر الأساسات لعدد من العمارات السكنية .

وشكر الحكومة الإيطالية على هذه المنحة، مشيرا إلى أن وزارته تبدل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة وأبناء شعبنا الفلسطيني .

يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان سلمت قبل الأيام المرحلة الأولى من المشروع بواقع 75 وحدة سكنية لأصحاب المنازل المهدمة كليا .