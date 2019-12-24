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ضمن المنحة الإيطالية

سرحان : انطلاق العمل لإنشاء ( 111) وحدة سكنية جديدة في حي الندى

24 كانون أول / ديسمبر 2019 10:51

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غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان انطلاق العمل في إنشاء ( 111) وحدة سكنية جديدة في الحي ضمن المنحة الإيطالية.

وقال م. سرحان أن المشروع الجديد عبارة عن (12) عمارة سكنية بإجمالي ( 111) وحدة سكنية تشمل المرافق والخدمات العامة وهي عبارة عن مرحلتين من المشروع حيث تم حفر الأساسات لعدد من العمارات السكنية .

وشكر م. سرحان الحكومة الإيطالية على هذه المنحة مشيرا إلى أن وزارته تبدل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة وأبناء شعبنا الفلسطيني .

ويذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان سلمت قبل الأيام المرحلة الأولى من المشروع بواقع 75 وحدة سكنية لأصحاب المنازل المهدمة كليا .

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