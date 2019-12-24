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النيابة العامة وقيادة الشرطة تؤكدان على دور لجان الاصلاح بحفظ الإستقرار المجتمعي

24 كانون أول / ديسمبر 2019 10:53

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غزة- الرأي

اكد مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواءمحمود صلاح، ووكيل نيابة الشمال أ. محمد الساعاتي، خلال لقاء جمع وجهاء محافظة الشمال، أن المسئولية لحفظ الإستقرار المجتمعي والسلم الاهلي مشتركة بتضافر الجهود الامنية والقضائية ومؤسسات المجتمع المحلي ورجال الاصلاح والوجهاء، وقد حضر اللقاء الذي نظمه مركز شرطة بيت حانون مدير شرطة محافظ الشمال العقيد مصطفى الرزاينه، ومدير مركز بيت حانون المقدم هلال المصري والإدارات الشرطية بالمركز .

وأشاد الطرفان بمبادرات رجال الاصلاح واسنادهم لجهات انفاذ القانون في حل الاشكاليات المجتمعية، واحقاق الحق ورد المظالم واصلاح ذات البين .

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