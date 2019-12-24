نيابة خانيونس ومحكمة البداية يؤكدان على النهوض بخدمة العدالة وسرعةالتقاضي

غزة- الرأي

أكد رئيس نيابة خانيونس الكلية المستشار نبيل حليوه ، ورئيس محكمة بداية خانيونس المستشارعماد النبيه ، خلال اجتماعهما بحضور قضاة المحكمة ووكلاء النيابة، على فتح قنوات تواصل دائم مع مكونات العمل القضائي ومتابعة دورية لكافة مراحل الدعاوي الجنائية، للنهوض بخدمة العدالة وسرعة إجراءات التقاضي، خاصة في الجنايات الخطرة وقضايا الرأي العام.

وأكد الطرفان على ضمانات المحاكمة العادلة، وضرورة متابعة الاجراءات القضائية، وتأجيل الجلسات بشكل يسهم في تقصير أمد التقاضي، وشدد الطرفان على دقة البيانات والعناوين في إجراءات التبليغ، وتيسير اجراءات المتقاضين وصولا للعدالة الناجزة.